Ve Beşiktaş mutlu sona ulaştı, Vincent Aboubakar'ı yeniden renklerine bağladı... Weghorst'un ayrılığı sonrası arayışlarını hızlandıran yönetim, Kamerunlu oyuncuyu birkaç gün içinde renklerine katmayı başardı. Aboubakar, 04.30'da özel uçakla İstanbul'a geldi. Havalimanında coşkulu bir şekilde karşılanan yıldız forvet ardından konaklayacağı otele geçti. Aboubakar, dün sabah ise ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından kulüp binasına geçen tecrübeli oyuncu burada kendisini 3.5 senelik Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza attı.



COŞKULU KARŞILAMA



Vincent Aboubakar imzayı attıktan hemen sonra Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geçti. Burada ilk olarak teknik direktör Şenol Güneş ile bir araya gelen Kamerunlu golcü, ardından öğlen yemeği yiyen takımın yanına gitti. Eski-yeni tüm takım arkadaşlarıyla selamlaşan ve hasret gideren Aboubakar, ardından üzerine yeni eşofmanlarını giydi ve Kayserispor maçının kafilesine dahil oldu. Beşiktaş yönetimi Aboubakar transferini şu sözlerle duyurdu: "Yollar değişir, yollar değişir, formalar değişir ama sevda değişmez.. Kara Sevda! Evine hoş geldin Aboubakar!"



HASRET GİDERDİLER



Yeni transfer Aboubakar, dün Nevzat Demir Tesisleri'nde Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Beşiktaş'ın kazandığı iki Süper Lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonluklarında pay sahibi olan Aboubakar'la hasret gideren Güneş ile futbolcular, Kamerunlu forvete yeni dönemde başarılar dilediler.



ABOU 3.5 YILDA 12 MİLYON EURO KAZANACAK



Kameunlu yıldız Aboubakar'ın Beşiktaş'a 3.5 senelik maliyeti en az 12 milyon euro olacak. 1.14 milyon euro imza parası alacak olan Aboubakar, bu sezon sonuna kadar 1.55 milyon euro alacak. Yıldız oyuncu geride kalan 3 sene için de yıllık 3.11 milyon euro'dan toplam 9.33 milyon euro, ayrıca maç başına da 12 bin euro kazanacak.



DOĞUM GÜNÜNDE İLK MAÇA ÇIKACAK



Vincent Aboubakar, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde, Beşiktaş'taki 3. dönemindeki ilk karşılaşmasına bugün (doğum gününde) Kayseri deplasmanında çıkacak.



SABAH SAATLERİNDE KONTROLDEN GEÇTİ



Vincent Aboubakar, dün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Aboubakar; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.



2 KUPA KALDIRDI



Kamerunlu forvet Beşiktaş'ta daha önce 2 şampiyonluk yaşamıştı. 2016-17'da ligde 27 maçta Beşiktaş forması giyen Aboubakar; 12 gol, 4 asistlik performans göstermiş ve Şenol Güneş ile birlikte şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Tecrübeli golcü, 2020-21'de de 26 maçta; 15 gol, 5 asistle şampiyonlukta önemli pay sahiplerinden birisi olmuştu.



Kulübün resmi twitter hesabı Abo'nun gelişini özel paylaşımlarla duyurdu.