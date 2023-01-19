Galatasaray Dee Bost'un ASVEL'e transfer olduğunu açıkladı

Galatasaray 'ın yıldızı Dee Bost, takımdan ayrılarak Fransa'ya transfer oldu. Tecrübeli oyuncu, daha önce Strasbourg ve Monaco formaları giydiği Fransa'ya LDLC ASVEL ile anlaşarak döndü.

Forma giydiği 1.5 yıllık dönemde Galatasaray'ın en önemli isimlerinin başında gelen Bost'un bir süredir ASVEL'e transferi gündemdeydi. Fransız ekibi, Bulgar pasaportu da bulunan 33 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Transferin resmileşmesi sonrası açıklamalarda bulunan ASVEL Başkanı Tony Parker, "Haftalardır bir oyun kurucu takviyesi yapmayı istiyorduk ama önümüze çıkacak en doğru fırsatı bekliyorduk. Dee, bunun için ideal bir profile, lig hakkında mükemmel bir bilgiye, Avrupa düzeyinde deneyime, bir liderlik ruhuna ve tüm etrafına yaydığı bir kazanma arzusuna sahip" ifadelerini kullandı.

