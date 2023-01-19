A.Gücü turladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile A.Gücü karşı karşıya gelirken, turu geçen ve adını çeyrek finale yazdıran takım Başkent temsilcisi oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi A.Gücü oldu. Sarı-lacivertliler, 12'nci dakikada Ali Sow'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra ilk yarı bitene kadar iki takım da bir çok fırsat yakalamasına rağmen topu filelerle buluşturmayı başaramadılar ve devre bu skorla kapandı. İkinci yarıya siyah-beyazlılar iki oyuncu değişikliği yaparak başladı. Redmond ve Cenk Tosun oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlılar bu değişikliklerle rakip kaleye daha fazla yüklendi.



3 PENALTI KURTARDI



Beşiktaş, aradığı golü 77'de buldu. Cenk Tosun topu filelere göndererek skoru 1-1'e getirdi. Bu dakikadan sonra hem siyah-beyazlılar, hem de Başkent temsilcisi bir çok fırsat yakaladı ama gol sesi çıkmadı. Mücadelede başka gol olmayınca, uzatmalara gidildi. Bu bölümde de takımlar gol bulamadı ve penaltı atışlarına gidildi. A.Gücü kalecisi Gökhan Akkan, Atiba'nın biri tekrardan 2 kez ve Masuaku'nun penaltılarını kurtardı ve kupada çeyrek finale yükselen takım A.Gücü oldu.