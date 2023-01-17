TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Malili stoper! Teklif ortaya çıktı

Stoper bölgesi dışında ön liberoda da görev yapabilen Kouyate, 3 yıl önce Troyes'tan Metz'e 3.5 milyon Euro'ya transfer oldu.

Mali Milli Takımı'nda 21 kez forma giyen tecrübeli oyuncu, bu sezon Ligue 2'de 12 maçta görev aldı.