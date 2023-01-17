TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Malili stoper! Teklif ortaya çıktı

Beşiktaş'ta son olarak gündeme gelen stoper Fransa Ligi ekiplerinden Metz'de forma giyen Kiki Kouyate…
Beşiktaş'ta son olarak gündeme gelen stoper Fransa Ligi ekiplerinden Metz'de forma giyen Kiki Kouyate…
Siyah-Beyazlı kurmaylar, Malili yıldız için Fransız kulübüne teklifini yaptı.
1.93.'lük boyuyla hava toplarında rakiplerine büyük üstünlük kuran Kouyate, teknik kapasitesiyle de dikkatleri çekiyor.
Stoper bölgesi dışında ön liberoda da görev yapabilen Kouyate, 3 yıl önce Troyes'tan Metz'e 3.5 milyon Euro'ya transfer oldu.
Mali Milli Takımı'nda 21 kez forma giyen tecrübeli oyuncu, bu sezon Ligue 2'de 12 maçta görev aldı.