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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Malili stoper! Teklif ortaya çıktı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Savunma hattını güçlendirmek için kollarını sıvayan Beşiktaş, aradığı ismi Fransa'da buldu. Siyah-beyazlılar, Metz forması giyen Malili stoper Kiki Kouyate için ilk teklifini yaptı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 16:22
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Malili stoper! Teklif ortaya çıktı

Beşiktaş'ta son olarak gündeme gelen stoper Fransa Ligi ekiplerinden Metz'de forma giyen Kiki Kouyate

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Malili stoper! Teklif ortaya çıktı

Siyah-Beyazlı kurmaylar, Malili yıldız için Fransız kulübüne teklifini yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Malili stoper! Teklif ortaya çıktı

3 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş, yıldız oyuncu için 3 milyon Euro'luk teklif yaptığı Metz'den gelecek cevabı bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Malili stoper! Teklif ortaya çıktı

1.93.'lük boyuyla hava toplarında rakiplerine büyük üstünlük kuran Kouyate, teknik kapasitesiyle de dikkatleri çekiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a Malili stoper! Teklif ortaya çıktı

Stoper bölgesi dışında ön liberoda da görev yapabilen Kouyate, 3 yıl önce Troyes'tan Metz'e 3.5 milyon Euro'ya transfer oldu.
Mali Milli Takımı'nda 21 kez forma giyen tecrübeli oyuncu, bu sezon Ligue 2'de 12 maçta görev aldı.

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