Haberler Beşiktaş Kırmızı tartışması

Kırmızı tartışması

N’Koudou, Kitsiou’ye kafa attı. Sarı kart veren Atilla Karaoğlan, VAR’a gitse de karar aynı kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Kırmızı tartışması

Karşılaşmanın ilk yarısında çok tartışılan bir karar çıktı. N'Koudou, 24. dakikada Kitsiou'yle girdiği ikili mücadelenin ardından sinirlerine hakim olamadı. Kafasıyla Yunan oyuncuya hamle yaptı. N'Koudou'nun kafası yüzüne gelince Kitsiou yerde kaldı. Bu anda gözlerin çevrildiği hakem Atilla Karaoğlan, sarı kartına başvurdu. Gaziantepli oyuncular kırmızı kart itirazında bulundu. Daha sonra VAR, Karaoğlan'ı pozisyonu incelemesi için çağırdı. Uzun bir süre inceleme yapan hakem Karaoğlan, pozisyonla ilgili sarı kart kararının arkasında durdu.


GÜNEŞ 45 DAKİKA SABRETTİ
Maçın tartışılan isimlerinden N'Koudou, performansıyla da adeta döküldü. Sahada yokları oynayan Kamerunlu ikinci yarının başında oyundan çıktı. 46'da yerini Redmond'a bıraktı. N'Koudou, girdiği 13 ikili mücadelenin 8'ini kaybetti. Hücumda da etkisiz kalırken; tercihleriyle saç baş yoldurttu.


DÜDÜK ÇALMADAN KART ÇIKTI!
Maç öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, mücadeleye çıkmadan önce sarı kart gördü. Şortunun altına farklı renkte bir tayt giyen Günay Güvenç'i hakem Atilla Karaoğlan uyardı. Hakeme tepki gösteren eldiven sarı kart gördü ve sonrasında taytını değiştirdi.

DİĞER
ATV dizisi ‘Ateş Kuşları’ için geri sayım başladı! Evimiz yok çatımız gök
"Seni özledim" paylaşımı ortalığı karıştırdı! Hadise ve Kaan Yıldırım...
Beşiktaş Cengiz Ünder'i ikna etti!
Avcı'nın taktik zaferi! Derbinin her dakikasını hesaplamış
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Olay sözler! "Beşiktaş'ta oynayamazlar"
Beşiktaş Cengiz Ünder'i ikna etti!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARIsi
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay sözler! "Beşiktaş'ta oynayamazlar" Olay sözler! "Beşiktaş'ta oynayamazlar" 07:32
Pereira'yı yakan sistem Jesus'u da üzdü! Kaybı daha fazla Pereira'yı yakan sistem Jesus'u da üzdü! Kaybı daha fazla 01:00
Ronaldo'yu harcadılar Ronaldo'yu harcadılar 00:58
İşte G.Saray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir İşte G.Saray'ı ayağa kaldıracak proje! Ocak ayında dev gelir 00:43
F.Bahçe'de eleştiri okları Jesus'a döndü! F.Bahçe'de eleştiri okları Jesus'a döndü! 00:28
Okan Buruk: Maçı daha iyi bitirmeliydik Okan Buruk: Maçı daha iyi bitirmeliydik 23:57
Daha Eski
Ahmet Çakar'dan sert sözler! "Düpedüz kasıt var" Ahmet Çakar'dan sert sözler! "Düpedüz kasıt var" 23:56
Toroğlu N'Koudou'nun pozisyonu yorumladı! Toroğlu N'Koudou'nun pozisyonu yorumladı! 23:56
Toroğlu'ndan G.Saray'a eleştiri! "Fizik olarak..." Toroğlu'ndan G.Saray'a eleştiri! "Fizik olarak..." 23:56
Erman Toroğlu'dan G.Saray yorumu: Böyle ecel terleri dökersin... Erman Toroğlu'dan G.Saray yorumu: Böyle ecel terleri dökersin... 23:55
Aslan zirveye pençe attı! Aslan zirveye pençe attı! 23:30
Yeni lider G.Saray! İşte güncel puan durumu Yeni lider G.Saray! İşte güncel puan durumu 23:29