Kırmızı tartışması

Karşılaşmanın ilk yarısında çok tartışılan bir karar çıktı. N'Koudou, 24. dakikada Kitsiou'yle girdiği ikili mücadelenin ardından sinirlerine hakim olamadı. Kafasıyla Yunan oyuncuya hamle yaptı. N'Koudou'nun kafası yüzüne gelince Kitsiou yerde kaldı. Bu anda gözlerin çevrildiği hakem Atilla Karaoğlan, sarı kartına başvurdu. Gaziantepli oyuncular kırmızı kart itirazında bulundu. Daha sonra VAR, Karaoğlan'ı pozisyonu incelemesi için çağırdı. Uzun bir süre inceleme yapan hakem Karaoğlan, pozisyonla ilgili sarı kart kararının arkasında durdu.



GÜNEŞ 45 DAKİKA SABRETTİ

Maçın tartışılan isimlerinden N'Koudou, performansıyla da adeta döküldü. Sahada yokları oynayan Kamerunlu ikinci yarının başında oyundan çıktı. 46'da yerini Redmond'a bıraktı. N'Koudou, girdiği 13 ikili mücadelenin 8'ini kaybetti. Hücumda da etkisiz kalırken; tercihleriyle saç baş yoldurttu.



DÜDÜK ÇALMADAN KART ÇIKTI!

Maç öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, mücadeleye çıkmadan önce sarı kart gördü. Şortunun altına farklı renkte bir tayt giyen Günay Güvenç'i hakem Atilla Karaoğlan uyardı. Hakeme tepki gösteren eldiven sarı kart gördü ve sonrasında taytını değiştirdi.