Centilmenlik dersi

Beşiktaş Futbol Akademisi'nin sporcuları, antrenörleri ile idari kadroları, BJK Fulya Tesisleri'nde düzenlenen programda; spor spikeri, akademisyen ve yazar Emre Tilev'in sunumuyla "Görgü Kuralları - Türk Futbolunda Adap ve Centilmenlik Eğitimi" aldılar. Tilev; sporcuları, antrenörleri ve idari kadroyu sporda görgü kuralları ve nitelikli sporcu olma konularında bilgilendirdi.
Beşiktaş Futbol Akademisi'nin sporcuları, antrenörleri ile idari kadroları, BJK Fulya Tesisleri'nde düzenlenen programda; spor spikeri, akademisyen ve yazar Emre Tilev'in sunumuyla "Görgü Kuralları - Türk Futbolunda Adap ve Centilmenlik Eğitimi" aldılar. Tilev; sporcuları, antrenörleri ve idari kadroyu sporda görgü kuralları ve nitelikli sporcu olma konularında bilgilendirdi.