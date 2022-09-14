Beşiktaşlı Nathan Redmond ve Dele Alli İngiltere'de gündem oldu! "Tayfa, bayıldı"

"Bu, bana hareket konusunda güven verdi. Bir şekilde İngiltere'de kalmak kolay olurdu ama yeni bir mücadeleye ihtiyacım vardı. Ailem yeni bir deneyim için bana destek oldu ve Dele ile konuştuğumda Beşiktaş'ı bana gerçekten övdü. Muhtemelen benimle benzer bir pozisyondaydı. Yeni bir başlangıcın ve farklı bir şeyin tadını çıkarmak ve yeni bir şeyler öğrenmek için İngiltere'nin dışına çıktık. Bu harika şehri ve kültürünü ve insanları bu kulübe aşık eden şeyleri öğrenmek için sabırsızlanıyorum."