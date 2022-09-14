Beşiktaşlı Nathan Redmond ve Dele Alli İngiltere'de gündem oldu! "Tayfa, bayıldı"

Spor Toto Süper Lig'de son maçta Başakşehir'e 1-0 kaybeden Beşiktaş, İngiliz basınında yer almaya devam ediyor. Ada basınından Daily Mail, yeni transferleri Dele Alli ile Nathan Redmond'u, "İngiliz tayfa Beşiktaş atmosferine bayıldı" başlığıyla haber yaptı.
Haberde Vodafone Park atmosferi, Beşiktaş taraftarları ve futbolculara değinilirken şu görüşlere yer verildi;
"Boğaz'ın kıyısındaki sesler, Taksim Meydanı'na doğru dik bir şekilde yükselen yokuşların oluşturduğu doğal amfi tiyatrosuna yerleştirilmiş Beşiktaş'ın tarihi evi Vodafone Park'ın etrafında dönüp dolaşıyor. İstanbul'un Dolmabahçe Sarayı'nın ve pırıl pırıl denizin yanı başındaki konumuyla garip bir şekilde uyumsuz bir gürültü yükseliyor. Burada 2007'de 132 desibel seviyesini ölçtüler, bir futbol maçında dünya rekoru kırıldı ve muhtemelen kulaklar için iyi değil.