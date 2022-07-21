TRANSFER HABERİ: Güven Yalçın imzayı attı! İşte yeni takımı

Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan Güven Yalçın'ın son durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan Güven Yalçın'ın son durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
23 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda mali konularda anlaşma sağlanamadığı için kulüpten ayrılma kararı almıştı.
Beşiktaş ile anlaşma sağlayamayan ve takımdan ayrılan Güven Yalçın'ın yeni adresi belli oldu.
Genç hücum oyuncusu bir süredir devam eden temasların ardından İtalyan ekibi Genoa ile el sıkıştı.
İtalyan ekibi resmi sitesinden yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada; "Güven Yalçın yeni bir Genoa oyuncusu. 18-01-1999 tarihinde Düsseldorf'ta dünyaya gelen yetenekli oyuncu son olarak Beşiktaş'ta forma giymişti. Yalçın, Avusturya'daki eğitim kampına katıldı." ifadelerine yer verildi.
Çizme temsilcisi bonservisi elinde olan 23 yaşındaki futbolcunun transferi için bonservis bedeli ödemeyecek.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile 33 resmi maçta forma giyen genç oyuncu, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Santrfor mevkisinde görev yapan Güven Yalçın, hücumun her iki kanadında da oynayabiliyor.
A Milli Futbol Takımı'nda ilk maçına 30 Mayıs 2019 yılında çıkan Güven, 3 karşılaşmada ay-yıldızlı formayla görev aldı.
Almanya'nın Benrath altyapısından 2006 yılında Leverkusen altyapısına geçen Güven Yalçın, 2018'de Beşiktaş'a transfer oldu.
Burada 3 yıl forma giymesinin ardından Lecce'ye kiralandı.
Kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'a dönen Güven Yalçın, sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kaldı.
Güven Yalçın'ın güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.
Genç hücum oyuncusu kariyerinde çıktığı 216 maçta 61 gol ve 19 asist kaydetti.