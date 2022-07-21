Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Güven Yalçın imzayı attı! İşte yeni takımı

TRANSFER HABERİ: Güven Yalçın imzayı attı! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'taki sözleşmesi sona eren Güven Yalçın, kulüple yaptığı yeni kontrat görüşmelerinde ortak noktada buluşamadı. Mali konularda anlaşma sağlanamadığı için genç hücum oyuncusu takımdan ayrıldı. Siyah-beyazlı takıma veda eden Güven Yalçın'ın yeni takımı belli oldu. İtalya Ligi ekibi resmi hesabından yaptığı açıklamada 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 13:25 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 16:37
TRANSFER HABERİ: Güven Yalçın imzayı attı! İşte yeni takımı

Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan Güven Yalçın'ın son durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Güven Yalçın imzayı attı! İşte yeni takımı

23 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda mali konularda anlaşma sağlanamadığı için kulüpten ayrılma kararı almıştı.

TRANSFER HABERİ: Güven Yalçın imzayı attı! İşte yeni takımı

Beşiktaş ile anlaşma sağlayamayan ve takımdan ayrılan Güven Yalçın'ın yeni adresi belli oldu.

TRANSFER HABERİ: Güven Yalçın imzayı attı! İşte yeni takımı

Genç hücum oyuncusu bir süredir devam eden temasların ardından İtalyan ekibi Genoa ile el sıkıştı.

TRANSFER HABERİ: Güven Yalçın imzayı attı! İşte yeni takımı

İtalyan ekibi resmi sitesinden yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

TRANSFER HABERİ: Güven Yalçın imzayı attı! İşte yeni takımı

Kulüpten yapılan resmi açıklamada; "Güven Yalçın yeni bir Genoa oyuncusu. 18-01-1999 tarihinde Düsseldorf'ta dünyaya gelen yetenekli oyuncu son olarak Beşiktaş'ta forma giymişti. Yalçın, Avusturya'daki eğitim kampına katıldı." ifadelerine yer verildi.

TRANSFER HABERİ: Güven Yalçın imzayı attı! İşte yeni takımı

Çizme temsilcisi bonservisi elinde olan 23 yaşındaki futbolcunun transferi için bonservis bedeli ödemeyecek.

TRANSFER HABERİ: Güven Yalçın imzayı attı! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile 33 resmi maçta forma giyen genç oyuncu, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Güven Yalçın imzayı attı! İşte yeni takımı

Santrfor mevkisinde görev yapan Güven Yalçın, hücumun her iki kanadında da oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Güven Yalçın imzayı attı! İşte yeni takımı

A Milli Futbol Takımı'nda ilk maçına 30 Mayıs 2019 yılında çıkan Güven, 3 karşılaşmada ay-yıldızlı formayla görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Güven Yalçın imzayı attı! İşte yeni takımı

Almanya'nın Benrath altyapısından 2006 yılında Leverkusen altyapısına geçen Güven Yalçın, 2018'de Beşiktaş'a transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Güven Yalçın imzayı attı! İşte yeni takımı

Burada 3 yıl forma giymesinin ardından Lecce'ye kiralandı.

TRANSFER HABERİ: Güven Yalçın imzayı attı! İşte yeni takımı

Kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'a dönen Güven Yalçın, sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kaldı.

TRANSFER HABERİ: Güven Yalçın imzayı attı! İşte yeni takımı

Güven Yalçın'ın güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ: Güven Yalçın imzayı attı! İşte yeni takımı

Genç hücum oyuncusu kariyerinde çıktığı 216 maçta 61 gol ve 19 asist kaydetti.

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