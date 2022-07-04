BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst'ta flaş detay! MLS kulüpleri...

Beşiktaş'ın günlerdir transferini noktalamayı beklediği Wout Weghorst konusunda işin uzamasının tek sebebi Burnley...
Beşiktaş'ın günlerdir transferini noktalamayı beklediği Wout Weghorst konusunda işin uzamasının tek sebebi Burnley...
İngiliz ekibi, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği Hollandalı golcüyü bir haftadır bonservisiyle satmak için çalışmalar yürütüyordu.
Ancak Burnley istediği amaca ulaşamadı.
En önemli sebebi ise Weghorst'un bu konuda net bir tavır ortaya koyarak, "Beşiktaş ile anlaştım, başka seçenek düşünmüyorum" sözleri oldu.
HEDEF UÇAĞA YETİŞTİRMEK
Siyah-beyazlılar oyuncunun bu tavrından memnun kalırken, Burnley'nin kiralama evrakını bugün kendilerine iletmesini bekliyor.
Tecrübeli golcü yarın başlayacak Avusturya kampına yetiştirilmeye çalışılacak.
Yönetim artık transferin gerçekleşmesinin an meselesi olduğunu kaydetti.
WOUT WEGHORST KİMDİR?
Tam adı Wout François Maria Weghorst olan futbolcu, 7 Ağustus 1992 tarihinde Hollanda'nun Borne kasabasında dünyaya geldi.
Emmen ile ilk resmî maçına 10 Ağustos 2012'de Dordrecht karşısında çıkan Weghorst, ilk resmî golünü ise 21 Eylül'de Veendam'a karşı attı. Emmen ile geçirdiği iki yılda toplam 67 maça çıkan Weghorst, 21 gol attı.
Weghorst, Heracles Almelo ile ilk maçına 9 Ağustos 2014'te AZ'ye karşı çıktı. İlk sezonunda kulübü küme düşme tehlikesi yaşadı fakat ikinci sezonunda 33 maçta 12 gol atarak takımının ligi 6.cı bitirmesinde büyük pay sahibi oldu. Heracles Almelo ile toplam 73 maça çıkan Weghorst, 24 gol atmayı başardı.
Heracles Almelo ile başarılı bir sezon geçiren Weghorst, Temmuz 2016'da Eredivisie kulübü AZ'ye dört yıllığına transfer oldu. Takımıyla ilk sezonunda ligde 13 gol atan Weghorst, ayrıca Avrupa kupalarındaki ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde Dundalk'a karşı attı. İkinci sezonunda tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Weghorst, 27 gol atarak harika bir sezon geçirdi ve bu performansıyla Hollanda millî takımına çağrıldı.
26 Haziran 2018'de Wolfsburg ile dört yıllığına sözleşme imzaladı. 31 Ocak 2022'de İngiltere Premier League takımlarından Burnley'e transfer oldu.
Weghorst, Hollanda U-21 takımıyla ilk ve tek maçına 14 Ekim 2014'te Portekiz U-21 takımına karşı çıktı ve 1 gol atmayı başardı. Hollanda millî futbol takımıyla ilk maçına 23 Mart 2018'de İngiltere'ye karşı çıktı.