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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst'ta flaş detay! MLS kulüpleri...

Son dakika transfer haberleri... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Wout Weghorst ile imza aşamasına gelen siyah-beyazlıların bu transfere son noktayı neden koyamadığı belli oldu. Hollandalı futbolcunun kulübünün, oyuncuyu MLS kulüplerine satmak istediği ancak başarılı olamadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst'ta flaş detay! Burnley gerçeği...

Beşiktaş'ın günlerdir transferini noktalamayı beklediği Wout Weghorst konusunda işin uzamasının tek sebebi Burnley...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst'ta flaş detay! Burnley gerçeği...

İngiliz ekibi, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği Hollandalı golcüyü bir haftadır bonservisiyle satmak için çalışmalar yürütüyordu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst'ta flaş detay! Burnley gerçeği...

Sabah'ın haberine göre; Burnley'nin ABD'li sahipleri, ocak ayında 14 milyon Euro'ya aldıkları 29 yaşındaki oyuncuyu, MLS takımlarına önerdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst'ta flaş detay! Burnley gerçeği...

Ancak Burnley istediği amaca ulaşamadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst'ta flaş detay! Burnley gerçeği...

En önemli sebebi ise Weghorst'un bu konuda net bir tavır ortaya koyarak, "Beşiktaş ile anlaştım, başka seçenek düşünmüyorum" sözleri oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst'ta flaş detay! Burnley gerçeği...

HEDEF UÇAĞA YETİŞTİRMEK

Siyah-beyazlılar oyuncunun bu tavrından memnun kalırken, Burnley'nin kiralama evrakını bugün kendilerine iletmesini bekliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst'ta flaş detay! Burnley gerçeği...

Tecrübeli golcü yarın başlayacak Avusturya kampına yetiştirilmeye çalışılacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst'ta flaş detay! Burnley gerçeği...

Yönetim artık transferin gerçekleşmesinin an meselesi olduğunu kaydetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst'ta flaş detay! Burnley gerçeği...

Weghorst geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Wolfsburg'da 24 maçta 7, Burnley'de ise 20 karşılaşmada 2 gol attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst'ta flaş detay! Burnley gerçeği...

WOUT WEGHORST KİMDİR?

Tam adı Wout François Maria Weghorst olan futbolcu, 7 Ağustus 1992 tarihinde Hollanda'nun Borne kasabasında dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst'ta flaş detay! Burnley gerçeği...

29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibi Burnley'de forma giyiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst'ta flaş detay! Burnley gerçeği...

Weghorst, yerel kulüplerde forma giydikten sonra Willem II'nin altyapısına dahil oldu. Ancak A takım ile forma giyemeden Emmen'e transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst'ta flaş detay! Burnley gerçeği...

Emmen ile ilk resmî maçına 10 Ağustos 2012'de Dordrecht karşısında çıkan Weghorst, ilk resmî golünü ise 21 Eylül'de Veendam'a karşı attı. Emmen ile geçirdiği iki yılda toplam 67 maça çıkan Weghorst, 21 gol attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst'ta flaş detay! Burnley gerçeği...

Weghorst, Heracles Almelo ile ilk maçına 9 Ağustos 2014'te AZ'ye karşı çıktı. İlk sezonunda kulübü küme düşme tehlikesi yaşadı fakat ikinci sezonunda 33 maçta 12 gol atarak takımının ligi 6.cı bitirmesinde büyük pay sahibi oldu. Heracles Almelo ile toplam 73 maça çıkan Weghorst, 24 gol atmayı başardı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst'ta flaş detay! Burnley gerçeği...

Heracles Almelo ile başarılı bir sezon geçiren Weghorst, Temmuz 2016'da Eredivisie kulübü AZ'ye dört yıllığına transfer oldu. Takımıyla ilk sezonunda ligde 13 gol atan Weghorst, ayrıca Avrupa kupalarındaki ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde Dundalk'a karşı attı. İkinci sezonunda tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Weghorst, 27 gol atarak harika bir sezon geçirdi ve bu performansıyla Hollanda millî takımına çağrıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst'ta flaş detay! Burnley gerçeği...

26 Haziran 2018'de Wolfsburg ile dört yıllığına sözleşme imzaladı. 31 Ocak 2022'de İngiltere Premier League takımlarından Burnley'e transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst'ta flaş detay! Burnley gerçeği...

Weghorst, Hollanda U-21 takımıyla ilk ve tek maçına 14 Ekim 2014'te Portekiz U-21 takımına karşı çıktı ve 1 gol atmayı başardı. Hollanda millî futbol takımıyla ilk maçına 23 Mart 2018'de İngiltere'ye karşı çıktı.

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