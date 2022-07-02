SON DAKİKA - Cyle Larin Beşiktaş'a veda etti!

Beşiktaş'taki sözleşmesi sona eren Cyle Larin takımdan ayrıldı. Yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde taraflar ortak noktada buluşamadı ve Kanadalı futbolcu ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlılardan ayrılan Cyle Larin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.

İşte o sözler...

Cyle Larin: Beraber birçok şeyi başardık, kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef şimdi veda zamanı. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum.

Beşiktaş kariyerinde 109 resmi maçta forma giyen Cyle Larin, 39 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

27 yaşındaki forvet İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile sözleşme imzalayacak.