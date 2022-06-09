BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Momo Yansane beklemede! Sörloth ve Weghorst olmazsa...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda devam ediyor.
Fransız hoca, takımdaki eksik bölgeleri belirledi.
Takviye operasyonunun sürdürdüğü siyah-beyazlılarda öncelik verilen mevkilerden biri de forvet hattı...
Kara Kartal'ın gündemine birçok isim geliyor.
Santrfor çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, Sörloth ve Wout Weghorst için girişimlerine devam ediyor.
Kartal, bu iki futbolcuyu da kadrosuna katamazsa B planını belirledi.
Beşiktaş rotasını scout ekibinin önerdiği Sheriff forması giyen Momo Yansane'ye çevirecek.
Gineli santrfor uygun maliyetiyle de öne çıkarken, teknik direktör Valerien Ismael de 24 yaşındaki futbolcunun oyun sistemine uyabileceğini belirtiyor.
MOMO YANSANE KİMDİR?
29 Temmuz 1997 tarihinde Gine'de dünyaya geldi.
Kariyerine Hafia FC takımında başladı.
2021'de Black Stars'tan FC Sheriff'e transfer oldu.
1.83 boyundaki Yansane, santrfor ve sol kanat mevkilerinde forma giyiyor.
Genç futbolcu Gine Milli Takımı ile 1 maça çıktı.
Yansane'nin güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon euro...