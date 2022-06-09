Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Momo Yansane beklemede! Sörloth ve Weghorst olmazsa...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Momo Yansane beklemede! Sörloth ve Weghorst olmazsa...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda öncelik forvet hattı... Alexander Sörloth ile Weghorst üzerinde yoğunlaşılırken alternatif de belirlendi. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 10:02
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Momo Yansane beklemede! Sörloth ve Weghorst olmazsa...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, iddialı bir kadro kurmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Momo Yansane beklemede! Sörloth ve Weghorst olmazsa...

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Momo Yansane beklemede! Sörloth ve Weghorst olmazsa...

Fransız hoca, takımdaki eksik bölgeleri belirledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Momo Yansane beklemede! Sörloth ve Weghorst olmazsa...

Takviye operasyonunun sürdürdüğü siyah-beyazlılarda öncelik verilen mevkilerden biri de forvet hattı...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Momo Yansane beklemede! Sörloth ve Weghorst olmazsa...

Kara Kartal'ın gündemine birçok isim geliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Momo Yansane beklemede! Sörloth ve Weghorst olmazsa...

Santrfor çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılar, Sörloth ve Wout Weghorst için girişimlerine devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Momo Yansane beklemede! Sörloth ve Weghorst olmazsa...

Kartal, bu iki futbolcuyu da kadrosuna katamazsa B planını belirledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Momo Yansane beklemede! Sörloth ve Weghorst olmazsa...

Beşiktaş rotasını scout ekibinin önerdiği Sheriff forması giyen Momo Yansane'ye çevirecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Momo Yansane beklemede! Sörloth ve Weghorst olmazsa...

Gineli santrfor uygun maliyetiyle de öne çıkarken, teknik direktör Valerien Ismael de 24 yaşındaki futbolcunun oyun sistemine uyabileceğini belirtiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Momo Yansane beklemede! Sörloth ve Weghorst olmazsa...

MOMO YANSANE KİMDİR?

29 Temmuz 1997 tarihinde Gine'de dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Momo Yansane beklemede! Sörloth ve Weghorst olmazsa...

Kariyerine Hafia FC takımında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Momo Yansane beklemede! Sörloth ve Weghorst olmazsa...

2021'de Black Stars'tan FC Sheriff'e transfer oldu.

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