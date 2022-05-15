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Göztepe - Beşiktaş maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Müsabakayı Ümit Öztürk yönetiyor. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Göztepe, güçlü rakibini devirip iç sahadaki son maçından mutlu ayılmak istiyor. Beşiktaş da karşılaşmada mutlak 3 puanı hedefliyor. Göztepe-Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 15:56
Göztepe - Beşiktaş maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Beşiktaş kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Beşiktaş maçı saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Göztepe: Arda, Murat, Arslanagic, Kahraman, Mihojevic, Berkan, Atakan, Yalçın, Tijanic, Baku, Di Santo.

Beşiktaş: Emre, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Josef, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'Koudou, Larin.

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