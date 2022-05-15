Göztepe - Beşiktaş maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Beşiktaş kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Beşiktaş maçı saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Göztepe: Arda, Murat, Arslanagic, Kahraman, Mihojevic, Berkan, Atakan, Yalçın, Tijanic, Baku, Di Santo.

Beşiktaş: Emre, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Josef, Emirhan, Umut, Ghezzal, N'Koudou, Larin.