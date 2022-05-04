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Beşiktaş’ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı

Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni Vodafone Park’ta yapıldı. Törene Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, kulüp bünyesinde bulunan şubelerden sporcular ve kulüp üyeleri katıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 12:50
Beşiktaş’ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşması statta gerçekleşti. Törene Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, kulüp bünyesinde bulunan şubelerden sporcular ve kulüp üyeleri katıldı.

Törende konuşma yapan Mesut Urgancılar, "Pandemi neden ile ilk defa bir araya geliyoruz. Gerek milli, gerek dini bayramlar birlik beraberliğimizi perçinlediğimiz zamanlar. Başkanımız ve yönetim kurulumuz adına hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Umarım sağlıkla, keyifle nicelerine hep beraber erişiriz. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz, çocuklarımız. Her bayram geleceğin teminatlarıyla güzel" diye konuştu.

Daha sonra hep birlikte basın mensuplarına toplu fotoğraf verildi.

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