BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael altyapıdan Avtandil Duishoev'i çok beğendi!

1.78 cm boyundaki Duishoev, aynı zamanda Türk pasaportuna da sahip. 2020 yılından itibaren Beşiktaş U19 takımında top koşturan yıldız adayı, bu sezon U19 Süper Ligi ve UEFA Gençlik Ligi de dahil toplamda 10 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.