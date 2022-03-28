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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael altyapıdan Avtandil Duishoev'i çok beğendi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın yeni anlaşma sağladığı Fransız teknik direktör Valerien Ismael, siyah-beyazlıların U19 takımın maçını izledi ve Avtandil Duishoev'i çok beğendi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 11:30
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael altyapıdan Avtandil Duishoev'i çok beğendi!

Beşiktaş'ta göreve yeni gelen Valerien Ismael, hayran kaldığı 17 yaşındaki Kırgız sol kanat Avtandil Duishoev'i Tottenham'ın yıldızı Heung-Min Son'a benzetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael altyapıdan Avtandil Duishoev'i çok beğendi!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, takımın başında iki idmana çıkarken ilk beğendiği isim altyapıdan oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael altyapıdan Avtandil Duishoev'i çok beğendi!

Siyah beyazlılardaki mesaisine hızlı başlayan ve cumartesi günü U19 takımının, Nevzat Demir Tesislerinde Adana Demirspor'la karşı oynadığı maçı yerinde izleyip sürekli notlar alan 46 yaşındaki teknik adamın dikkatini Avtandil Duishoev çekti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael altyapıdan Avtandil Duishoev'i çok beğendi!

Fransız çalıştırıcı tarzını Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son'a benzettiği Kırgız sol kanat oyuncusu hakkında altyapı hocalarından bilgiler aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael altyapıdan Avtandil Duishoev'i çok beğendi!

AVTANDIL DUISHOEV KİMDİR?

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te dünyaya gelen Avtandil Duishoev, 27 Ekim 2004 doğumlu... Kariyerine Beşiktaş'ın altyapısında başlayan genç futbolcu, sol kanat ve forvet mevkilerinde forma giyiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael altyapıdan Avtandil Duishoev'i çok beğendi!

1.78 cm boyundaki Duishoev, aynı zamanda Türk pasaportuna da sahip. 2020 yılından itibaren Beşiktaş U19 takımında top koşturan yıldız adayı, bu sezon U19 Süper Ligi ve UEFA Gençlik Ligi de dahil toplamda 10 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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