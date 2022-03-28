BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael altyapıdan Avtandil Duishoev'i çok beğendi!

Beşiktaş'ta göreve yeni gelen Valerien Ismael, hayran kaldığı 17 yaşındaki Kırgız sol kanat Avtandil Duishoev'i Tottenham'ın yıldızı Heung-Min Son'a benzetti.
Beşiktaş'ta göreve yeni gelen Valerien Ismael, hayran kaldığı 17 yaşındaki Kırgız sol kanat Avtandil Duishoev'i Tottenham'ın yıldızı Heung-Min Son'a benzetti.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, takımın başında iki idmana çıkarken ilk beğendiği isim altyapıdan oldu.
Siyah beyazlılardaki mesaisine hızlı başlayan ve cumartesi günü U19 takımının, Nevzat Demir Tesislerinde Adana Demirspor'la karşı oynadığı maçı yerinde izleyip sürekli notlar alan 46 yaşındaki teknik adamın dikkatini Avtandil Duishoev çekti.
Fransız çalıştırıcı tarzını Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son'a benzettiği Kırgız sol kanat oyuncusu hakkında altyapı hocalarından bilgiler aldı.
AVTANDIL DUISHOEV KİMDİR?
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te dünyaya gelen Avtandil Duishoev, 27 Ekim 2004 doğumlu... Kariyerine Beşiktaş'ın altyapısında başlayan genç futbolcu, sol kanat ve forvet mevkilerinde forma giyiyor.
1.78 cm boyundaki Duishoev, aynı zamanda Türk pasaportuna da sahip. 2020 yılından itibaren Beşiktaş U19 takımında top koşturan yıldız adayı, bu sezon U19 Süper Ligi ve UEFA Gençlik Ligi de dahil toplamda 10 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.