Haberler Beşiktaş "Hakemler maçtan sonra konuşmalı!"

"Hakemler maçtan sonra konuşmalı!"

Hakemlik müessesesinin çok yıpratıldığını söyleyen siyah-beyazlıların başkanı, "Atamalar matematiğe dayalı olmalı. Bir kişinin ağzından çıkan lafla olmamalı. Maçın önemine göre eşleşme yapılır. Hakemler maçların ardından çıkıp eleştirilere cevap vermelidir. VAR konuşmalarının da açıklanması gerekir. Hakemlerle ilgili hiçbir şey gizli kalmamalı. Bence bunları yaptığımız takdirde, atamalarda kişilere ait atamalar yapılmazsa, matematiğe dayalı bir atama olursa hakemler de kamuoyu da rahat edecektir" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 06:50
"Hakemler maçtan sonra konuşmalı!"

Hakemlik müessesesinin çok yıpratıldığını söyleyen siyah-beyazlıların başkanı, "Atamalar matematiğe dayalı olmalı. Bir kişinin ağzından çıkan lafla olmamalı. Maçın önemine göre eşleşme yapılır. Hakemler maçların ardından çıkıp eleştirilere cevap vermelidir. VAR konuşmalarının da açıklanması gerekir. Hakemlerle ilgili hiçbir şey gizli kalmamalı. Bence bunları yaptığımız takdirde, atamalarda kişilere ait atamalar yapılmazsa, matematiğe dayalı bir atama olursa hakemler de kamuoyu da rahat edecektir" dedi.

BAŞKANLAR KAVGA ETMEMELİ
Siyah-beyazlı kulübün Başkan Ahmet Çebi, kulüp başkanlarının birbirlerine karşı çok saygılı olduklarını belirterek, "Dışarıda taraftarlar da son derece iyi durumdalar. Ama aynı taraftarlar, başkanlarının birbirleriyle kavga etmesini istiyor. Bunu doğru bulmuyorum" dedi.

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