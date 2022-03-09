Beşiktaş'ta Güven Yalçın'dan yeni sözleşme kararı!

Beşiktaş'ın 2-2 kaldığı Başakşehir karşılaşmasında takımın ilk golünü atan, golü dışında performansı ile de büyük beğeni toplayan Güven Yalçın, 77. dakikada oyundan alınıp yerini Michy Batshuayi'ye bırakmıştı.



Güven'in değiştirilmesi sosyal medyada da eleştiri konusu olmuştu.Gelen haberlere göre 23 yaşındaki forvet oyuncusunun da maç sonrası teknik direktör Önder Karaveli'ye serzenişte bulunduğu öğrenildi. Güven'in "İdmanlardaki hırsımı görüyorsunuz. Bugün de elimden geleni yaptım, daha çok süre almak istiyorum. Bana daha çok güvenmenizi istiyorum" dediği bildirildi.



YENİ SÖZLEŞMEYE SICAK BAKIYOR

Hatta golcü oyuncu maç sonu röportajında da "Sahada savaşıyorum, gollerimle yardımcı olmak istiyorum" diyerek daha çok forma giyme isteğini taraftarlara da gösterdi. Karaveli'nin ise Güven'in bu sözleri üzerine "Formayı adil dağıtmaya çalışıyorum.



Beşiktaş'ın faydasına olacak hiçbir şeyi görmezden gelmem. Sen böyle devam ettikçe zaten daha çok forma giyeceksin" cevabını verdiği kaydedildi.



Bu arada Güven'in Başakşehir maçındaki performansı ve hocasıyla yaptığı görüşmenin, orta yolu bularak sözleşme uzatma teklifine olumlu baktığı şeklinde yorumlandı.



"DERBİYİ BİZ KAZANACAĞIZ"

Bu arada Güven Yalçın, bu hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisiyle ilgili de iddialı konuştu. 3 puanı alacaklarına inandığını kaydeden 23 yaşındaki forvet Güven, "Maçta kim oynarsa elinden geleni yapacaktır. Galatasaray derbisini kazanmayı istiyoruz ve bunu başaracağız" diye konuştu.



Geçen sezonun ikinci yarısını Lecce'de kiralık geçiren Güven Yalçın, kulüp kariyerinde çıktığı 209 resmi maçta 60 gol atıp, 19 asist yaptı.