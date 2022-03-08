BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - YENİ BİR ŞEY DENERKEN!
Futbol denen oyunda emeğinin karşılığını almak istiyorsan iyi bir golcün ve iyi de bir on numaran olacak. Bu matematik.
TURGAY DEMİR - YENİ BİR ŞEY DENERKEN!
Futbol denen oyunda emeğinin karşılığını almak istiyorsan iyi bir golcün ve iyi de bir on numaran olacak. Bu matematik.
Beşiktaş dün yine maç boyu üstün oynadığı maçta kalesine iki kez gelen Başakşehir'den iki gol yedi. Buna karşılık ilk yarıda dört, ikinci yarıda iki pozisyon bulan Beşiktaş sadece iki kez fileleri havalandırabildi.
Yenilen ikinci gol var ki tam bir komedi. Welinton sakatlanmış ve ilk yarının bitimine bir dakika var. Savunma hem boydan kısa kalmış, hem de bir eksik. Kenarda kim varsa, saniye değil "an" bile kaybetmeden atacaksın ceza sahası içine. Peki Önder hoca ne yapıyor!? Sahaya süreceği Necip'i kenarda ısındırıyor!
Sen misin öyle yapan, Murphy Kanunu anında giriyor devreye ve yiyorsun komik golü. Bu neyin fantezisi Önder hocam, her seferinde yeni bir şey deniyorsun, yetmedi mi!?
Beşiktaş bana göre dengesiz kadrosuna ve Josef gibi önemli bir eksiğine rağmen Can Bozdoğan- Atiba ikilisinin üstün performanslarıyla oyunun hakimiydi.
Başakşehir, Beşiktaş'a oyun olarak karışılık veremedi ama onlar da pozisyonları değerlendirirken becerikliydiler. Güven çok becerikli ve gayretli ama aynı derecede egoist, biraz takım için oynamayı denerse daha faydalı olur.
Kenan'ı ilk kez dengeli gördüm, bir de gol attı, umalım ki şeytanın kolunu bacağını kırmış olsun. Alex Teixeria'nın gayretini takdir ediyorum ama yine de kariyerinin yanından bile geçmiyor.
Batshuayi ise tam bir facia. Mazisini bilmesek "Nereden buldunuz bu adamı" derdim. Ya büyük bir sorunu var ya da kasten oynamıyor! Bakalım, çıkar kokusu yakında.
SİNAN VARDAR - LİDERLER YOK!
Önder Karaveli'nin Serdar, Can ve Güven'i ilk 11'e almasının, takıma hareket getirdiği bir gerçekti. Beşiktaş'ın bu gençlik ateşi ve taraftarının müthiş desteğiyle ilk 10 dakikada tam 4 gol pozisyonundan yararlanamaması, Kenan, Alex, Güven'in biraz şanssızlığı ve her zamanki gibi son vuruş kabiliyetsizliğiydi.
İlk 10 dakikanın ardından Ghezzal oyuna bir türlü giremeyince siyah-beyazlılar oyun kuramadı ve rakibinden kaptığı toplarla pozisyona girmeyi denedi. Ghezzal'in yanı sıra Beşiktaş'ın tecrübelileri Rosier ve Atiba da kaçak güreştiler.
İlk golde Serdar'ın hatası maç eksikliğinden başka bir şey değildi belki ama yenen iki golde de Rosier'i ara da bulasın! İlk yarının sonlarında ilk 45 dakikada Welinton sakatlandığında maç 3 dakika durdu. Necip oyuna girdiğinde maçta ikinci yarı başladı ve Başakşehir bu boşlukta golü de buldu.
Atiba; takım 10 kişi kaldığında tecrübesiyle savunmaya geçmeliydi ama boşa bekledik. Tabii bu arada oyuncu değişikliği ihtimaline rağmen ısınan yedek futbolcunun olmaması da teknik heyetin hatasıydı. Beşiktaş maçında bunları yazmak bile bana zulüm geliyor.
Beşiktaş ikinci yarıda genç Can'ın önderliğinde oyunu rakip sahaya sürdü. Taraftarının desteğiyle baskı artarken, Başakşehir kendi sahasına hapsoldu. Kenan'ın beraberliği getiren golü atması moral oldu belki ama Beşiktaş yine zor attı, kolay yedi ve sahadan yine 2 kayıp puanla ayrıldı.
Yönetim; Ghezzal, Alex, Rosier, Pjanic ve Batshuayi'yi takıma kazandırmak için mali anlamda büyük risk aldı. Ama bu futbolcuların performansları maalesef hayal kırıklıklarıyla dolu! Lider oyuncular bu sezon sınıfta kaldılar. Başakşehir'deki 18 yaşındaki sol bek Ravil Tagir benim Altınordu'dan 4 yıl öncesinden keşfettiğim yıldız adayıydı. Beşiktaş'a gelmesini çok istedim ama olmadı. Dünkü başarılı performansı alkışa değerdi. Hakem Erkan Özdamar gayet iyi bir yönetim gösterdi.