BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Spor yazarları Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - YENİ BİR ŞEY DENERKEN! Futbol denen oyunda emeğinin karşılığını almak istiyorsan iyi bir golcün ve iyi de bir on numaran olacak. Bu matematik.

Beşiktaş dün yine maç boyu üstün oynadığı maçta kalesine iki kez gelen Başakşehir'den iki gol yedi. Buna karşılık ilk yarıda dört, ikinci yarıda iki pozisyon bulan Beşiktaş sadece iki kez fileleri havalandırabildi.