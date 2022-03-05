Haberler Beşiktaş Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 16:48 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 17:51
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Önder Karaveli yönetimindeki antrenman ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı. İdman çift kale maçla tamamlandı.

Tedavileri süren Miralem Pijanic ve Oğuzhan Özyakup fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Antrenman öncesinde, oyunculardan Kenan Karaman'ın doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

DİĞER
Pınar Deniz'in ablası 'Huri' çıktı! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri güzelliğiyle mest etti!
Son dakika: İstanbul Başakşehir'de köpeği silahla vurarak öldüren cani tutuklandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor