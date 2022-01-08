BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ 🔥 | Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler ortaya çıktı! Wesley, Ben Brerton Diaz, Luuk de Jong...

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Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin altında kalan Beşiktaş, özellikle forvet bölgesine acil takviye yapmak istiyor. Beşiktaş'ın transfer listesinde yıldız isimer yer alıyor. İşte detaylar...

LUUK DE JONG

İspanyol basını, Hollandalı golcünün Cadiz'e gitmek yerine daha iyi bir meydan okuma istediğini ve bu doğrultuda ligde 19. sırada bulunan Cadiz'in öncelikli hedefi olmadığını yazdı. 31 yaşındaki oyuncu Cadiz'i reddetti ve önündeki iki seçenek olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş kaldı.

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BEN BRERTON DIAZ

Sergen Yalçın'ın ardından takımın başına getirilen Önder Karaveli, Beşiktaş için genç yetenekler aramaya devam ediyor. Önder Karaveli, Blackburn Rovers forması giyen Ben Brerton Diaz'ı izlemeye aldı.

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WESLEY

Yönetimin "Fırsat transfer olursa yapabiliriz" açıklamasının ardından gündeme gelen son isim Brezilyalı forvet Wesley oldu. Club Brugge ile kiralık sözleşmesini fesheden Wesley, siyah-beyazlıların gündemine geldi.

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AMOS PIEPER

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin hedefindeki bir diğer isim ise Amos Pieper... Karaveli genç futbolcuyu yakından takip ediyor.

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MARTIN OJEDA

Racing'in 23 yaşındaki Arjantinli sol açığı Martin Ojeda, yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor. Önder Karaveli'nin takip ettiği genç yetenek teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

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