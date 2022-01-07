BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Önder Karaveli kolları sıvadı! İşte takibindeki futbolcular

Beşiktaş'ta Asbaşkan Emre Kocadağ'ın yaptığı, "Sezon sonu için fırsatları takip ediyoruz" açıklamasının ardından transfer görüşmelerine hız verildi. Sergen Yalçın'la beraber kardeşi Gürsoy da ayrıldığı için siyah-beyazlıların şu anda bir scout ekibi şefi yok. Ancak buna rağmen Önder Karaveli ve ekibi WyScout üzerinden sözleşmesi sezon sonunda bitecek bazı oyuncuları takip ediyor.

Bu isimlerden bazıları şöyle:

BEN BRERTON DIAZ: Rovers'ın 22 yaşındaki Şilili forveti.

AMOS PIEPER: Bielfeld'in 23 yaşındaki Alman stoperi.

MARTIN OJEDA: Racing'in 23 yaşındaki Arjantinli sol açığı...