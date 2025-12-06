CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Mohamed Salah Liverpool'a veda mı ediyor?

Mohamed Salah Liverpool'a veda mı ediyor?

Liverpool'un Leeds United ile oynadığı maçın ardından Mohamed Salah dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Salah'ın sözleri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 01:21 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 01:32
Mohamed Salah Liverpool'a veda mı ediyor?

Liverpool'un Leeds United'la oynadığı maçta Mohamed Salah süre almadı. Yıldız futbolcu, Liverpool'un son 3 maçında sadece 45 dakika oynarken Leeds United karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

SALAH: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM

90 dakika yedek kulübesinde oturuyorum. Sanırım üçüncü kez yedek kulübesinde oturuyorum. Kariyerimde ilk kez. Çok fazla hayal kırıklığına uğradım, bu kulüp için çok şey yaptım. Son yıllarda, özellikle geçen sezon herkes bunu gördü. Neden yedek kulübesinde oturduğumu bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atıyormuş gibi hissediyorum.

Sanırım birilerinin beni suçlayacağı çok açık. Kulüp bana yaz aylarında çok şey vaat etti ama üç maçtır yedek kulübesindeyim. Sözlerini tuttuklarını söyleyemem.

SALAH'TAN VEDA SÖZLERİ

Anfield'da taraftarlara "Elveda" diyeceğim çünkü Afrika Şampiyonası'na gidiyorum. Oraya gittiğimde ne olacağını bilmiyorum. Futbolda ne olacağı belli olmaz. Durumu kabullenemiyorum ve bu kulüp için çok şey yaptım. Bu durum benim için kabul edilebilir değil. Neden hep benim başıma geldiğini bilmiyorum. Anlamıyorum. Herhangi bir kulüp oyuncusunu korur. Neden bu durumda olduğumu bilmiyorum.

Annemi aradım ve Brighton maçına gel dedim. Oynayıp oynamamam önemli değil, keyif alacağım. Neler olacağını bilmiyorum. Oynayayım yada oynamayayım, maçın tadını çıkaracağımı düşünüyorum çünkü şu anda ne olacağını bilmiyorum.

