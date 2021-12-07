Son dönemde aldığı kötü sonuçlarla büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta sakatlık kabusu da hız kesmeden devam ediyor. Kartal'ın kadrosunda 25 isimden 21'i sakatlık yaşarken sezon başından bu yana sağlam kalabilen 4 isim kaldı.
Sondönemde aldığı kötü sonuçlarla büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta sakatlık kabusu da hız kesmeden devam ediyor. Kartal'ın kadrosunda 25 isimden 21'i sakatlık yaşarken sezon başından bu yana sağlam kalabilen 4 isim kaldı. Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın ve yeni transfer Salih Uçan sakatlık yaşamazken geriye kalan oyuncular en az bir maçı sakatlık nedeniyle kaçırmak zorunda kaldı.