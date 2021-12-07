Dortmund Beşiktaş maçı EXXEN izle CANLI 💥 | Dortmund - Beşiktaş maçı nasıl izlenir? Beşiktaş maçı EXXEN izle!

👉Dortmund - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 6. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Borussia Dortmund'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler detayları araştırıyor. Peki, Dortmund - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Dortmund - Beşiktaş maçı 7 Aralık Salı günü saat 23:00'de EXXEN'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

EXXEN NASIL İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını canlı yayınlayan Exxen'i izlemek için kendinize uygun olan paketi seçebilir ve maçları canlı izleyebilirsiniz.