Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kaderi Fenerbahçe derbisine bağlı!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile devam kararı alınsa da gidişatın hala kötü şekilde devam etmesi üzerine yeni dedikodular dillendirilmeye başladı. Bu iddialara göre Dortmund maçı sonucunu Avrupa'dan zaten elenildiği için fazla önemsemeyen yönetim, ligde oynanacak Kayserispor sınavında da olası kötü bir sonuç alınmasını tölare edecek.

KADER MAÇI F.BAHÇE DERBİSİ

Ancak sonrasındaki F.Bahçe derbisi Yalçın'ın siyah-beyazlı kulüpteki geleceği için belirleyici olacak. Derbi mücadelesinin de kaybedilmesi halinde usta hocayla yollar ayrılacak. Hem kendisinin hem takımın daha fazla yıpranmaması için görevi bırak isteği yapılacak. Zaten Yalçın'ın da derbide puan kaybedilmesi halinde kendi isteğiyle ayrılacağı yorumu yapılıyor.