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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: N'Sakala paylaşımlarıyla camiayı kızdırıyor!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu N'Sakala'nın paylaşımları siyah-beyazlı camiayı kızdırmaya devam ediyor. Kara-Kartal'da kadro dışı bırakılan Demokratik Kongolu oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla durumu önemsemediğini gösterdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: N'Sakala paylaşımlarıyla camiayı kızdırıyor!

N'Sakala, bir süre önce Trabzonspor yenilgisinin ardından bordo-mavili oyuncu Yusuf Sarı'nın galibiyet paylaşımını beğenmişti. Bu sezon beklentilerin altında kalarak formayı Rıdvan'a kaptıran ve son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken tecrübeli oyuncu ile ilgili yönetim kararını vermişti. Beşiktaş yönetimi, Demokratik Kongolu oyuncuyu kadro dışı bıraktığını açıklamıştı. Kadro dışı kalan N'Sakala, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor. Demokratik Kongolu oyuncu, sosyal medya hesabından da paylaşımlarını sürdürüyor. N'Sakala'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardaki görüntüsü, keyfinin yerinde olduğunu gösterdi.

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