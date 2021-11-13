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Maceraya gerek yok Larin!

Şu ana kadar yapılan görüşmelerde Larin ile anlaşma sağlanamazken, devreye Atiba girdi. Atiba'nın vatandaşına "Burada kendini buldun, mutlu olduğunu söylüyorsun. Yeni teklifi kabul etmen en mantıklısı" diyerek sözleşme uzatmasının doğru karar olacağını söylediği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
Maceraya gerek yok Larin!
Beşiktaş'ta yeni sezonda da takımda kalması istenen oyuncularla temaslar sürüyor. Listenin başında Larin var. Sergen Yalçın'la başka bir kimliğe bürünen Kanadalı oyuncu, attığı goller ve oynadığı futbolla ön plana çıkmayı başardı. Şu ana kadar yapılan görüşmelerde Larin ile anlaşma sağlanamazken, devreye Atiba girdi. Atiba'nın vatandaşına "Burada kendini buldun, mutlu olduğunu söylüyorsun. Yeni teklifi kabul etmen en mantıklısı" diyerek sözleşme uzatmasının doğru karar olacağını söylediği öğrenildi.
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