Pjanic etkisizdi

Siyah-beyazlıların Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, dün akşam beklenen performansını sergileyemedi. Sporting maçı kadrosuna alınmayarak dinlendiren 31 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'a karşı Beşiktaş'ın en önemli kozlarından biriydi.
Siyah-beyazlıların Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, dün akşam beklenen performansını sergileyemedi. Sporting maçı kadrosuna alınmayarak dinlendiren 31 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'a karşı Beşiktaş'ın en önemli kozlarından biriydi. Ancak Pjanic hücumdaki arkadaşlarını yetere kadar besleyemedi.