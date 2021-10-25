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Spor haberi: Borussia Dortmund'da Haaland şoku! Beşiktaş maçında...

Son dakika spor haberi: Borussia Dortmund'da Erling Haaland şoku yaşanıyor. Norveçli golcünün sakatlığının beklenenden ciddi olduğu ve yılın geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Almanya Bundesliga ekibinin, 7 Aralık'taki mücadelede Haaland'dan faydalanamayacağı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2021 Pazartesi 18:36
Spor haberi: Borussia Dortmund'da Haaland şoku! Beşiktaş maçında...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle yılı kapattığı kaydedildi.

Alman basınında yer alan haberlerde; daha önce birkaç hafta formasından uzak kalacağı belirtilen Norveçli golcünün, sakatlığının söylenenden daha ciddi olduğu ve yılın geri kalanında forma giymesinin beklenmediği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI FORMA GİYEMEYECEK!
Alman medyası, genç golcünün Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde oynanacak zorlu karşılaşmalarda takımdaki yerini alamayacağını belirtti.

7 Aralık'ta temsilcimiz Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek Borussia Dortmund'da, Haaland'ın kadroda olması beklenmiyor.

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