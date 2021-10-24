Beşiktaş Galatasaray maçı haberleri | Sergen Yalçın'dan derbi sözleri! "Beraberlik..."

Teknik direktör Sergen Yalçın, bir yandan derbi planlarını yaparken diğer yandan oyuncularının motivasyonunu yükseltme çalışmalarını da sürdürüyor. Tecrübeli çalıştırıcı, çıkış maçı olarak gördüğü Galatasaray sınavı için "Mutlaka kazanmalıyız" derken, taraftarın beklentisini karşılamaları gerektiğini de anlatıyor.

Usta hocanın, "Son dönemde bazı sebeplerle bekleneni veremedik. Buna rağmen taraftar her zaman arkamızda durdu. Şimdi onları mutlu etme zamanı. Hem yarışa tutunmak hem de önemli bir virajı kayıpsız geçmek zorundayız. Beraberlik bile istemiyorum. Kimsenin aklından galibiyetten başka sonuç geçmesin" dediği gelen haberler arasında.