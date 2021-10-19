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Sergen Yalçın kadroyu açıkladı!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Sporting Lizbon maçında sahaya çıkacak 11 oyuncudan 4'ünün kim olacağını açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı, sakatlıkları sona eren Pjanic ve Alex’le birlikte Ersin ile N’Sakala’nın da 11’de sahaya çıkacaklarını ifade etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 06:50
Sergen Yalçın kadroyu açıkladı!

Sergen Yalçın, "Pjanic'in sakatlığı geçti. Bir haftadır takımla çalışıyor, bu maçta da ilk 11'de olacak. Aynı şekilde Alex Teixeira da maça 11'de başlayacak. Yeterince dinlendirdik, belirli süreler verdik. İki tane oynayabilecek kalecimiz var. Ersin, Ümit Milli Takım kalecisi, Mert, A Milli Takım kalesi korumuş bir kaleci. Sporting maçına Ersin'le başlayacağız. N'Sakala'yı Süper Lig'de yabancı kuralı nedeniyle oynatmadık. Yarınki (bugün) maçta ise onu da ilk 11'de sahaya süreceğiz" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: "Sporting maçını kazanamazsak grupta ilk iki hedefimiz kalmayacak. Tabii ki kazanmak istiyoruz, sonrasına bakacağız. İlk iki şansımız olabilir mi, aslında onu düşünmüyoruz. Tek düşüncemiz yarın kazanmak, sonrasını birlikte görürüz."

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