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Santos’dan iddialı sözler

Sporting'in Portekizli yıldızı Nuno Santos, Beşiktaş maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki kanat oyuncusu Santos, yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'tan önce Belenenses maçımız var, kazanmak ve Beşiktaş maçına özgüvenli çıkmak istiyoruz. Üçüncülük için mi yarışacağız bence hayır. Daha gidecek çok yolumuz var ve biz buna hazırız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 06:50
Santos’dan iddialı sözler
Sporting'in Portekizli yıldızı Nuno Santos, Beşiktaş maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki kanat oyuncusu Santos, yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'tan önce Belenenses maçımız var, kazanmak ve Beşiktaş maçına özgüvenli çıkmak istiyoruz. Üçüncülük için mi yarışacağız bence hayır. Daha gidecek çok yolumuz var ve biz buna hazırız" ifadelerini kullandı.
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