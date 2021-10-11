Welinton sınırda

Beşiktaş'ta yabancı sınırının ardından gelecek sezon için de planlamalar şimdiden başladı. Siyahbeyazlılarda bu noktada stoper bölgesi için karar verilecek. Kaan için temaslara başlayacak Beşiktaş'ın Montero'yu da takımda tutmayı planladığı öğrenildi. Bu noktada yabancı sınırına rağmen takımda 3. yabancı stoperi düşünmeyen Beşiktaş'ın Serdar Saatçı'nın da şans bulduğunda kendisini göstermesi durumunda Welinton ile yolları ayırabileceği öğrenildi. 32 yaşındaki stoperin 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.