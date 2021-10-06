BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta iç transfer sancısı! Cyle Larin, Domagoj Vida ve Josef de Souza... (BJK spor haberi)

Beşiktaş yönetimi sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan takımın 3 kilit ismi Cyle Larin, Domagoj Vida ve Josef de Souza'yı takımda tutmak için girişimlerini sürdürüyor. Takvim'in haberine göre 3 futbolcunun menajerleri ile pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar yüksek maaş talepleri nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Alınan bilgilere göre 1.6 milyon Euro maaş teklif edilen Larin yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret konusunda diretiyor.