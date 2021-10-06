Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta iç transfer sancısı! Cyle Larin, Domagoj Vida ve Josef de Souza... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta iç transfer sancısı! Cyle Larin, Domagoj Vida ve Josef de Souza... (BJK spor haberi)

Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ta sergiledikleri futbolla büyük beğeni kazanan Cyle Larin, Domagoj Vida ve Josef de Souza ile sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor. Ancak siyah beyazlılarda futbolcuların menajerlerinin yüksek talepte bulunması nedeniyle anlaşma zora girdi. | BJK spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta iç transfer sancısı! Cyle Larin, Domagoj Vida ve Josef de Souza... (BJK spor haberi)

Beşiktaş yönetimi sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan takımın 3 kilit ismi Cyle Larin, Domagoj Vida ve Josef de Souza'yı takımda tutmak için girişimlerini sürdürüyor. Takvim'in haberine göre 3 futbolcunun menajerleri ile pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar yüksek maaş talepleri nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Alınan bilgilere göre 1.6 milyon Euro maaş teklif edilen Larin yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücret konusunda diretiyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş'ta iç transfer sancısı! Cyle Larin, Domagoj Vida ve Josef de Souza... (BJK spor haberi)

SEZON SONUNA KALMAYACAK

Vida'nın menajerinin 1.8 milyon Euro maaş teklifini kabul etmediği ve 2.7 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında. Josef'in menajerinin ise 1.5 milyon Euro'luk teklife sıcak bakmadığı ve 2 milyon Euro'da direttiği öğrenildi. Görüşmeleri şimdilik donduran Beşiktaş yönetimi 3 isimle devre arasında yeniden masaya oturacak. Siyah-Beyazlılar görüşmelerin sezon sonuna kadar uzamasını kesinlikle istemiyor.

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