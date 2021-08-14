Bir futbol devi

Doğan büyüyor, büyüyen herkes yaşlanıyor bir tek Atiba Hutchinson hariç... Kanadalı orta saha oyuncusu her sene sanki daha da gençleşiyor. 38 yaşındaki futbolcu kaldığı yerden futbol resitaline devam ediyor. Tecrübeli yıldız dün de bitmek bilmeyen enerjisiyle Çaykur Rizespor maçının yıldızı oldu.

Beşiktaş'ın yeni sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor'u Vodafone Park'ta mağlup ettiği mücadelede Atiba Hutchinson, Valentin Rosier'in içeri çevirdiği topu çok iyi takip etti. Holmen'den önce davranarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Taraftarlar bir kez daha heykelinin dikilmesi gerektiğini söyledi.