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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın gözdesi Diego Costa Atletico Mineiro ile anlaştı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala golcü transferinde gaza basan Beşiktaş'ın listesindeki bir numaralı isim Diego Costa, ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile anlaştı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 11:19
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın gözdesi Diego Costa Atletico Mineiro ile anlaştı

Son olarak Alex Teixeira'yı kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlıların yeni hedefi forvet transferi...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın gözdesi Diego Costa Atletico Mineiro ile anlaştı

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği üzerine iyi bir golcü takviyesi için harekete geçen yönetim, gündemine Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Diego Costa'yı almıştı. Yıldız futbolcudan siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın gözdesi Diego Costa Atletico Mineiro ile anlaştı

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Atletico Mineiro, tecrübeli golcü ile finansal konular da dahil olmak üzere anlaşmaya vardı. Kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı bilgisi de paylaşıldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın gözdesi Diego Costa Atletico Mineiro ile anlaştı

Son olarak Atletico Madrid forması giyen Diego Costa, kariyeri boyunca çıktığı 476 karşılaşmada 181 gole imzasını atarken 71 de asist yapma başarısı gösterdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın gözdesi Diego Costa Atletico Mineiro ile anlaştı

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan 32 yaşındaki deneyimli oyuncu, iki kez Brezilya Milli Takımı forması giydikten sonra İspanyol vatandaşlığına geçerek İspanya Milli Takımı'nda görev almaya başlamıştı.

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