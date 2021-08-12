Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın gözdesi Diego Costa Atletico Mineiro ile anlaştı

Son olarak Alex Teixeira'yı kadrosuna katan Beşiktaş, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Siyah-beyazlıların yeni hedefi forvet transferi...
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği üzerine iyi bir golcü takviyesi için harekete geçen yönetim, gündemine Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Diego Costa'yı almıştı. Yıldız futbolcudan siyah-beyazlılara kötü haber geldi.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Atletico Mineiro, tecrübeli golcü ile finansal konular da dahil olmak üzere anlaşmaya vardı. Kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı bilgisi de paylaşıldı.