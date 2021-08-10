Son dakika spor haberleri: Beşiktaş transferi bitiriyor! Mert Günok o maçta sahada

Son dakika transfer haberi... Gelecek sezon kalesini tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Beşiktaş, Başakşehir'in milli file bekçisi Mert Günok'la anlaşmaya vardı. Başakşehir'i ikna etmeye çalışan siyah-beyazlıların, Mert Günok'u cuma günü Rizespor'la oynanacak sezonun ilk maçına yetiştireceği öğrenildi.
Şampiyonlar Ligi'ni de düşünerek kalesine tecrübeli bir isimle takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Mert Günok'la anlaştı.Siyah-beyazlılar, Başakşehir'i ikna için çalışıyor. 32 yaşındaki milli eldiven için 700 bin Euro bonservis ve takasta bir oyuncu teklifine İstanbul ekibi, 1 milyon 250 bin Euro talebiyle karşılık verdi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; takasın gündemden çıkmasının ardından, 1 milyon Euro civarında buluşularak transfere nokta koyulması ve Mert'in 2 yıllık imzayı atarakligin ilk haftasında cuma günü oynanacak Ç. Rizespor maçına yetişmesi hedefleniyor.