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Kartal, Sörloth defterini kapattı

Beşiktaş ile adı anılan Norveçli golcü Sörloth'un menajerinin oyuncuyu siyahbeyazlılara önerdiği belirtildi. Bunun üzerine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de, Ahmet Ağaoğlu'nu aradı. "Sizin oyuncuyla ilgili tasarrufunuz yoksa biz devam edelim mi?" diye sordu. Ağaoğlu ise cevap olarak, "Oyuncunun öncelik hakkı bizde" deyince Sörloth defteri kapatıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Kartal, Sörloth defterini kapattı
Beşiktaş ile adı anılan Norveçli golcü Sörloth'un menajerinin oyuncuyu siyahbeyazlılara önerdiği belirtildi. Bunun üzerine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de, Ahmet Ağaoğlu'nu aradı. "Sizin oyuncuyla ilgili tasarrufunuz yoksa biz devam edelim mi?" diye sordu. Ağaoğlu ise cevap olarak, "Oyuncunun öncelik hakkı bizde" deyince Sörloth defteri kapatıldı.
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