Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Diego Godin tamam! Cagliari'ye teklif yapıldı

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek iddialı bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, transfer gündeminde olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Diego Godin, Beşiktaş'ın transfer teklifini kabul etti. Siyah-beyazlıların, Uruguaylı oyuncuyla anlaşma detayları da büyük ölçüde netlik kazandı.
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek iddialı bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, transfer gündeminde olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Diego Godin, Beşiktaş'ın transfer teklifini kabul etti. Siyah-beyazlıların, Uruguaylı oyuncuyla anlaşma detayları da büyük ölçüde netlik kazandı.
MAAŞ PAZARLIĞI YAPILIYOR
Inter'de uzun yıllar forma giydikten sonra Cagliari ile sözleşme imzalayan Diego Godin, kariyerinin son döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya sıcak bakıyor. Tecrübeli stoper, Beşiktaş'ın transfer teklifini bu etkenden dolayı kabul etti. Beşiktaş kulübü, Diego Godin'in teklifi kabul etmesinin ardından Cagliari ile iletişime geçti. Siyah-beyazlılar, Serie A ekibiyle bonservisten çok maaş konusunda görüşmelerini sürdürüyor.
SENELİK ÜCRETİ AĞIR GELİYOR
Tecrübeli stoperi yüksek maaş yükü nedeniyle elden çıkarmak isteyen Cagliari, Godin'le yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın Godin için Cagliari'ye "yüzde 40 maaşını biz ödeyelim" teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Bu teklifi düşünmek için süre isteyen Cagliari, ağır maaş yükü nedeniyle Godin'le yollarını ayırmak istiyor. Cagliari ile Inter arasındaki yapılan anlaşmada Diego Godin'in ilk sezon maaşının büyük bir bölümünü İnter karşılamıştı.