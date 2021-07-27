Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Diego Godin tamam! Cagliari'ye teklif yapıldı

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek iddialı bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, transfer gündeminde olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Diego Godin, Beşiktaş'ın transfer teklifini kabul etti. Siyah-beyazlıların, Uruguaylı oyuncuyla anlaşma detayları da büyük ölçüde netlik kazandı.





MAAŞ PAZARLIĞI YAPILIYOR

Inter'de uzun yıllar forma giydikten sonra Cagliari ile sözleşme imzalayan Diego Godin, kariyerinin son döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya sıcak bakıyor. Tecrübeli stoper, Beşiktaş'ın transfer teklifini bu etkenden dolayı kabul etti. Beşiktaş kulübü, Diego Godin'in teklifi kabul etmesinin ardından Cagliari ile iletişime geçti. Siyah-beyazlılar, Serie A ekibiyle bonservisten çok maaş konusunda görüşmelerini sürdürüyor.



