Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Diego Godin tamam! Cagliari'ye teklif yapıldı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Diego Godin tamam! Cagliari'ye teklif yapıldı

Son dakika spor haberi: Uruguaylı stoper Diego Godin ile her konuda anlaşan Beşiktaş yönetimi, kulübü Cagliari’yle pazarlıkta. İtalyan ekibine “Maaşının %40’ını biz ödeyelim” teklifi yapıldı, acilen yanıt bekleniyor. Kara-Kartal'ın stoper transferinde B planının Daniele Rugani olduğu öğrenildi. Godin transferinin gerçekleşmemesi halinde Rugani için Juventus'a resmi teklif iletilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Diego Godin tamam! Cagliari'ye teklif yapıldı

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek iddialı bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, transfer gündeminde olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Diego Godin, Beşiktaş'ın transfer teklifini kabul etti. Siyah-beyazlıların, Uruguaylı oyuncuyla anlaşma detayları da büyük ölçüde netlik kazandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Diego Godin tamam! Cagliari'ye teklif yapıldı

MAAŞ PAZARLIĞI YAPILIYOR
Inter'de uzun yıllar forma giydikten sonra Cagliari ile sözleşme imzalayan Diego Godin, kariyerinin son döneminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya sıcak bakıyor. Tecrübeli stoper, Beşiktaş'ın transfer teklifini bu etkenden dolayı kabul etti. Beşiktaş kulübü, Diego Godin'in teklifi kabul etmesinin ardından Cagliari ile iletişime geçti. Siyah-beyazlılar, Serie A ekibiyle bonservisten çok maaş konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Diego Godin tamam! Cagliari'ye teklif yapıldı

SENELİK ÜCRETİ AĞIR GELİYOR
Tecrübeli stoperi yüksek maaş yükü nedeniyle elden çıkarmak isteyen Cagliari, Godin'le yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın Godin için Cagliari'ye "yüzde 40 maaşını biz ödeyelim" teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Bu teklifi düşünmek için süre isteyen Cagliari, ağır maaş yükü nedeniyle Godin'le yollarını ayırmak istiyor. Cagliari ile Inter arasındaki yapılan anlaşmada Diego Godin'in ilk sezon maaşının büyük bir bölümünü İnter karşılamıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Diego Godin tamam! Cagliari'ye teklif yapıldı

Tecrübeli stoper Diego Godin, Uruguay milli takımının formasını da 146 karşılaşmada giydi. Bu periyotta 8 gol atarken, 6 da asist yaparak 14 gole etki etmiş oldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Diego Godin tamam! Cagliari'ye teklif yapıldı

B PLANI DANIELE RUGANI
Beşiktaş'ın listesindeki bir diğer stoper adayı, bonservisi Juventus'ta olan Daniele Rugani. Siyah-beyazlılar İtalyan savunmacıyı kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Godin transferinin gerçekleşmemesi halinde Rugani için Juventus'a resmi teklif iletilecek. 26 yaşındaki stoper, geçen sezonun ilk yarısında Fransa'nın Rennes takımında, ikinci yarısında ise Cagliari'de forma giydi. 1.90 boyundaki Rugani, 247 resmi karşılaşmada 15 gol atarken, 4 de asist yaptı.

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