Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Diego Godin, Radja Nainggolan, Daniele Rugani...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Diego Godin, Radja Nainggolan, Daniele Rugani...

Son dakika Beşiktaş haberleri...Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek güçlü bir kadro kurmak istiyor. Sergen Yalçın'ın hazırladığı rapor doğrultusunda hareket eden Beşiktaş'ta gündeme Diego Godin, Radja Nainggolan, Daniele Rugani gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 14:14
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Diego Godin, Radja Nainggolan, Daniele Rugani... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Diego Godin, Radja Nainggolan, Daniele Rugani... | BJK haberleri

VALENTINE ROSIER

Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadroya katılan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Valentine Rosier'de büyük aşama kaydetti. Transferin kısa süre içerisinde bitirilmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Diego Godin, Radja Nainggolan, Daniele Rugani... | BJK haberleri

ISAAC MBENZA

Siyah- beyazlı kulübün 25 yaşındaki oyuncu için İngiltere Championship kulübü Huddersfield'a 3.5 milyon Euro teklif ettiği, İngiliz kulübünün ise fiyatı 4.5 milyon Euro'ya çektiği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Diego Godin, Radja Nainggolan, Daniele Rugani... | BJK haberleri

SALOMON RANDON

Beşiktaş'ın forvet listesinde yer alan Salomon Rondon, kulübü Dalian PRO ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Çin'den ayrılmak istiyor. Beşiktaş, oyuncunun bonservis problemini çözmesini bekliyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Diego Godin, Radja Nainggolan, Daniele Rugani... | BJK haberleri

ALEX TEIXEIRA

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Alex Teixeira'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden iki kulüpten de teklif alması transferi zora soktu. Sambacı'nın Dubai'de görüştüğü Al Nasr veya Al Duhail'den birisini seçmesi daha yüksek bir ihtimal.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Diego Godin, Radja Nainggolan, Daniele Rugani... | BJK haberleri

DIEGO GODIN

Siyah beyazlılar, Diego Godin'le pazarlıklara da devam ediyor. Uruguaylı stoper 2.5 milyon Euro talep ediyor. Yönetim 35 yaşındaki stoperin maaşını 2 milyon Euro'ya indirebilirse Cagliari ile bonservis pazarlığı yapacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Diego Godin, Radja Nainggolan, Daniele Rugani... | BJK haberleri

DANIELE RUGANI

Siyah beyazlılar, Juventus'un yıldız stoperi Rugani'yi kadrosuna katmak istiyor. Vida ve Welinton'u rahatlatacak bir savunmacı alacak olan Kartal, Rugani'yi gözüne kestirdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Diego Godin, Radja Nainggolan, Daniele Rugani... | BJK haberleri

RADJA NAINGGOLAN

Inter forması giyen Belçikalı Nainggolan için devreye giren Beşiktaş, yıllık 1.5 milyon euro teklifte bulunmuştu. Kartal, teklifini yükseltti ve senelik 1.7 milyon euro önerdi.

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