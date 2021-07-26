Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Diego Godin, Radja Nainggolan, Daniele Rugani...

Beşiktaş 'ın uzun süredir gündeminde yer alan Alex Teixeira 'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nden iki kulüpten de teklif alması transferi zora soktu. Sambacı'nın Dubai'de görüştüğü Al Nasr veya Al Duhail'den birisini seçmesi daha yüksek bir ihtimal.

DIEGO GODIN

Siyah beyazlılar, Diego Godin'le pazarlıklara da devam ediyor. Uruguaylı stoper 2.5 milyon Euro talep ediyor. Yönetim 35 yaşındaki stoperin maaşını 2 milyon Euro'ya indirebilirse Cagliari ile bonservis pazarlığı yapacak.