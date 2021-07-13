Dorukhan bin pişman

Siyah-beyazlılarla yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Dorukhan Toköz, büyük umutlarla gittiği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da varlık gösteremeyince tüm planları bozuldu. Avrupa piyasasından beklediği teklifleri alamayan tecrübeli ön liberonun bundan dolayı Kara Kartal'a geri dönmek istediği konuşuluyor.
Siyah-beyazlılarla yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Dorukhan Toköz, büyük umutlarla gittiği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da varlık gösteremeyince tüm planları bozuldu. Avrupa piyasasından beklediği teklifleri alamayan tecrübeli ön liberonun bundan dolayı Kara Kartal'a geri dönmek istediği konuşuluyor.