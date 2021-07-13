Haberler Beşiktaş Dorukhan bin pişman

Dorukhan bin pişman

Siyah-beyazlılarla yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Dorukhan Toköz, büyük umutlarla gittiği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da varlık gösteremeyince tüm planları bozuldu. Avrupa piyasasından beklediği teklifleri alamayan tecrübeli ön liberonun bundan dolayı Kara Kartal'a geri dönmek istediği konuşuluyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 06:50
Dorukhan bin pişman
Siyah-beyazlılarla yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Dorukhan Toköz, büyük umutlarla gittiği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da varlık gösteremeyince tüm planları bozuldu. Avrupa piyasasından beklediği teklifleri alamayan tecrübeli ön liberonun bundan dolayı Kara Kartal'a geri dönmek istediği konuşuluyor.
SON DAKİKA