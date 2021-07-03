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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Tyler Boyd kararı! Kadroya dahil edilmedi

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Tyler Boyd teknik ve idari karar doğrultusunda Beşiktaş kamp kadrosuna dahil edilmedi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 16:28 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 17:01
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Tyler Boyd kararı! Kadroya dahil edilmedi

Yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş'ta kadroda günden güne şekilleniyor. Son olarak Salih Uçan'a imza attıran Siyah-Beyazlılar, tecrübeli futbolcusu Gökhan Töre ile de yeni mukaveleye imza atarak 2 yıllığına nikah tazelemişti.

Tüm bu gelişmelerin yanında alınan son dakika bilgisine göre; Umut Nayir'in ardından ABD'li oyuncu Tyler Boyd'un da kamp kadrosuna dahil edilmediği öğrenildi.

Tyler Boyd ve Umut Nayir'in yanı sıra Vida, Larin, Emre Bilgin, Serdar Saatçi ve Hasic de kamp kadrosunda olmayacak.

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