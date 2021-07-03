Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Tyler Boyd kararı! Kadroya dahil edilmedi

Yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş'ta kadroda günden güne şekilleniyor. Son olarak Salih Uçan'a imza attıran Siyah-Beyazlılar, tecrübeli futbolcusu Gökhan Töre ile de yeni mukaveleye imza atarak 2 yıllığına nikah tazelemişti.

Tüm bu gelişmelerin yanında alınan son dakika bilgisine göre; Umut Nayir'in ardından ABD'li oyuncu Tyler Boyd'un da kamp kadrosuna dahil edilmediği öğrenildi.

Tyler Boyd ve Umut Nayir'in yanı sıra Vida, Larin, Emre Bilgin, Serdar Saatçi ve Hasic de kamp kadrosunda olmayacak.