Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı! 12 isme onay 6 isme ret

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı! 12 isme onay 6 isme ret

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta transfer harekatı hızlandı. Gelecek sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak siyah-beyazlılar, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Operasyonu sürdüren Kartal'da Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, 12 ismin transferine onay verirken 6 futbolcu için ret yanıtı verdi. İşte o isimler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 14:46
Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı! 12 isme onay 6 isme ret

Beşiktaş'la sözleşme yenileyen Sergen Yalçın, sezon bitiminden sonra kaybedilen zamanı telafi etmek için harekete geçti. 48 yaşındaki çalıştırıcı geniş bir rapor sunarken, yönetimin de bu zamana kadar yapmış olduğu çalışmaları değerlendirerek fikirlerini paylaştı.

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı! 12 isme onay 6 isme ret

DIEGO COSTA'NIN TRANSFERİNE KARŞI ÇIKTI!
Türkiye'nin haberine göre, siyah beyazlı yöneticiler bir süredir Atletico Madrid'den ayrılan dünyaca ünlü golcü Diego Costa ile temaslarda bulunuyordu. Sergen Yalçın ise Şampiyonlar Ligi'nde diri ve genç bir takıma sahip olmak istediğini belirterek İspanyol yıldızın transferine karşı çıktı.

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı! 12 isme onay 6 isme ret

YÖNETİM HAK VERDİ!
Diego Costa'nın bonuslarla birlikte yıllık istediği 5 milyon euroluk ücretin çok fazla olduğunu dile getiren Sergen Yalçın'ın bu görüşü yönetim tarafından da haklı bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın transferini istediği ve istemediği futbolcular...

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı! 12 isme onay 6 isme ret

İSTEDİKLERİ
Mame Diouf (Santrfor)

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı! 12 isme onay 6 isme ret

M'Baye Niang (Santrfor)

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı! 12 isme onay 6 isme ret

Salih Uçan (Orta saha)

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı! 12 isme onay 6 isme ret

Cengiz Ünder (Sağ kanat)

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı! 12 isme onay 6 isme ret

Mitrovic (Santrfor)

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı! 12 isme onay 6 isme ret

Joao Mario (Orta saha)

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı! 12 isme onay 6 isme ret

Adam Ounas (Sağ kanat)

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı! 12 isme onay 6 isme ret

Chidozie Awaziem (Stoper)

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı! 12 isme onay 6 isme ret

Elayis Tavşan (Sağ kanat)

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı! 12 isme onay 6 isme ret

Atiba (Orta saha)

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı! 12 isme onay 6 isme ret

Rosier (Sağ bek)

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı! 12 isme onay 6 isme ret

Ghezzal (Sağ kanat)

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı! 12 isme onay 6 isme ret

İSTEMEDİKLERİ
Diego Costa (Santrfor)

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı! 12 isme onay 6 isme ret

Marko Arnautovic (Santrfor)

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı! 12 isme onay 6 isme ret

Ljajic (Orta saha)

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı! 12 isme onay 6 isme ret

Gökhan Töre (Sağ kanat)

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı! 12 isme onay 6 isme ret

Boyd (Sol kanat)

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı! 12 isme onay 6 isme ret

Mensah (Orta saha)

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