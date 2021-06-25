Son dakika Beşiktaş spor haberi: Sergen Yalçın'ın listesi ortaya çıktı! 12 isme onay 6 isme ret

Beşiktaş'la sözleşme yenileyen Sergen Yalçın, sezon bitiminden sonra kaybedilen zamanı telafi etmek için harekete geçti. 48 yaşındaki çalıştırıcı geniş bir rapor sunarken, yönetimin de bu zamana kadar yapmış olduğu çalışmaları değerlendirerek fikirlerini paylaştı.

DIEGO COSTA'NIN TRANSFERİNE KARŞI ÇIKTI!

Türkiye'nin haberine göre, siyah beyazlı yöneticiler bir süredir Atletico Madrid'den ayrılan dünyaca ünlü golcü Diego Costa ile temaslarda bulunuyordu. Sergen Yalçın ise Şampiyonlar Ligi'nde diri ve genç bir takıma sahip olmak istediğini belirterek İspanyol yıldızın transferine karşı çıktı.