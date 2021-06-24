Son dakika transfer haberi: Kenan Karaman savaşını duyurdular! Beşiktaş ve Galatasaray...

Almanya Ligi ekibi Fortuna Düsseldorf ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Kenan Karaman, kulübünden ayrılma kararı aldı. Bonservisini eline alacak milli yıldız, transferin gözdesi konumunda bulunuyor. LIGABlatt'ın haberine göre Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray, Kenan Karaman'ı kadrosuna katmak için yarışıyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusunun da Türkiye'ye transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de Fortuna Düsseldorf formasıyla 28 maça çıkan Kenan Karaman, 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki oyuncu, santrfor, forvet arkası ve sol kanat mevkilerinde görev alabiliyor.







KENAN KARAMAN KİMDİR?

Kenan Karaman 5 Mart 1994'te Stuttgart, Almanya'da doğdu. Kenan Karaman Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Fortuna Düsseldorf forması ile sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kenan Karaman'ın kariyerinde Almanya'nın köklü kulüpleri yer alıyor. MTV Stuttgart (2000 - 2005), VFB Stuttgart (2005 - 2007), Stuttgarter Kickers (2007 - 2009), 1899 Hoffenheim (2009 - 2014), Hannover 96 (2014 - 2018), Fortuna Düsseldorf (2018 - 2021) gibi ekiplerde forma giyen milli yıldız kulübüne veda etti. Kenan Karaman bu sezon 29 maçta 7 gol 2 asist ile oynadı.