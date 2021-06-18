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Ruslar 10 milyon önerdi

Geçen sezonu 23 gol, 6 asistle kapatan 'in bonservis değeri 4 milyon eurodan, 11 milyon euroya kadar çıktı. Cyle Larin'e son olarak 'dan takımının talip olduğu ortaya çıktı. ekibi Spartak Moskova, 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro teklif ettiği belirlendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 06:50
Ruslar 10 milyon önerdi
Geçen sezonu 23 gol, 6 asistle kapatan 'in bonservis değeri 4 milyon eurodan, 11 milyon euroya kadar çıktı. Cyle Larin'e son olarak 'dan takımının talip olduğu ortaya çıktı. ekibi Spartak Moskova, 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro teklif ettiği belirlendi. Siyah-beyazlı yönetimin ne cevap vereceği ise merak konusu.
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