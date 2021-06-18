Ruslar 10 milyon önerdi

Geçen sezonu 23 gol, 6 asistle kapatan Cyle Larin'in bonservis değeri 4 milyon eurodan, 11 milyon euroya kadar çıktı. Cyle Larin'e son olarak Rusya'dan Spartak Moskova takımının talip olduğu ortaya çıktı. Rus ekibi Spartak Moskova, 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro teklif ettiği belirlendi.
Geçensezonu 23 gol, 6 asistle kapatan Cyle Larin'in bonservis değeri 4 milyon eurodan, 11 milyon euroya kadar çıktı. Cyle Larin'e son olarak Rusya'dan Spartak Moskova takımının talip olduğu ortaya çıktı. Rus ekibi Spartak Moskova, 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro teklif ettiği belirlendi. Siyah-beyazlı yönetimin ne cevap vereceği ise merak konusu.