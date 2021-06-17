Haberler Beşiktaş Divock Origi sürprizi

sürprizi

'ın tranfser gündemine basınından flaş bir iddia geldi, ! İlk etapta gönderilecekler listesini belirleyen ekiplerinden 'da Divock Origi ile yolların ayrılması planlanıyor. Ada basınında yer alan haberlere göre senelik 3.5 milyon Euro maaşı bulunan Belçikalı yıldız ile ilgilenen kulüpler arasında Beşiktaş da yer alıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Divock Origi sürprizi
'ın tranfser gündemine basınından flaş bir iddia geldi, ! İlk etapta gönderilecekler listesini belirleyen ekiplerinden 'da Divock Origi ile yolların ayrılması planlanıyor. Bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol ve 2 asist yapan Origi'nin, 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Bu şartlardan ötürü 'ın 26 yaşındaki golcüyü kiralık olarak göndermek istediği öğrenildi. Ada basınında yer alan haberlere göre senelik 3.5 milyon Euro maaşı bulunan Belçikalı yıldız ile ilgilenen kulüpler arasında Beşiktaş da yer alıyor. Ancak yüksek maaş yükü ile siyah-Beyazlı ekibin, farklı bir önerisinin olması bekleniyor. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Origi'nin, 3.5 milyon Euro olan maaşının yarısını , diğer yarısını ise Liverpool'ın ödemesi hedefleniyor. Taraflar el sıkışırsa, imza için adımlar atılacak.
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