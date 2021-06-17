Divock Origi sürprizi

Beşiktaş'ın tranfser gündemine Ada basınından flaş bir iddia geldi, Divock Origi! İlk etapta gönderilecekler listesini belirleyen İngiliz Premier lig ekiplerinden Liverpool'da Divock Origi ile yolların ayrılması planlanıyor. Ada basınında yer alan haberlere göre senelik 3.5 milyon Euro maaşı bulunan Belçikalı yıldız ile ilgilenen kulüpler arasında Beşiktaş da yer alıyor.
Beşiktaş'ıntranfser gündemine Ada basınından flaş bir iddia geldi, Divock Origi! İlk etapta gönderilecekler listesini belirleyen İngiliz Premier lig ekiplerinden Liverpool'da Divock Origi ile yolların ayrılması planlanıyor. Bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol ve 2 asist yapan Origi'nin, 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Bu şartlardan ötürü Kırmızılılar'ın 26 yaşındaki golcüyü kiralık olarak göndermek istediği öğrenildi. Ada basınında yer alan haberlere göre senelik 3.5 milyon Euro maaşı bulunan Belçikalı yıldız ile ilgilenen kulüpler arasında Beşiktaş da yer alıyor. Ancak yüksek maaş yükü ile siyah-Beyazlı ekibin, farklı bir önerisinin olması bekleniyor. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Origi'nin, 3.5 milyon Euro olan maaşının yarısını Kara Kartal, diğer yarısını ise Liverpool'ın ödemesi hedefleniyor. Taraflar el sıkışırsa, imza için adımlar atılacak.