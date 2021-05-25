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Son dakika transfer haberleri: önerisi

Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren 'a yeni bir forvet daha önerildi. Menajerler bu sezon 'da 47 maçta 26 gol, 7 asist üreten Boşnak asıllı İsviçreli santrfor 'i siyah-beyazlılara önerdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 10:18
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Haris Seferovic önerisi
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Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren 'a yeni bir forvet daha önerildi. Menajerler bu sezon 'da 47 maçta 26 gol, 7 asist üreten Boşnak asıllı İsviçreli santrfor 'i siyah-beyazlılara önerdi.

29 yaşında ve 1.86 boyundaki forvet oyuncusu Benfica formasıyla toplam 173 maçta görev yaparken, rakip fileleri 69 kez havalandırdı, 23 de asist yapmayı başardı. Seferovic için son kararı teknik direktör verecek.

Bu arada Beşiktaş Asbaşkanı , menajerlerin Seferovic'in yanı sıra 'nın takımından Senegalli ön libero , 'ten Kosova asıllı İsviçreli sol bek ve 'ten kaleci 'i önerdiğini söyledi.

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