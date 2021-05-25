Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Haris Seferovic önerisi

Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a yeni bir forvet daha önerildi. Menajerler bu sezon Benfica'da 47 maçta 26 gol, 7 asist üreten Boşnak asıllı İsviçreli santrfor Haris Seferovic'i siyah-beyazlılara önerdi.

29 yaşında ve 1.86 boyundaki forvet oyuncusu Benfica formasıyla toplam 173 maçta görev yaparken, rakip fileleri 69 kez havalandırdı, 23 de asist yapmayı başardı. Seferovic için son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.

Bu arada Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, menajerlerin Seferovic'in yanı sıra Kuzey Makedonya'nın Shkupi takımından Senegalli ön libero Lamine Diack, Zürih'ten Kosova asıllı İsviçreli sol bek Fidan Aliti ve Anderlecht'ten kaleci Timon Wellenreuther'i önerdiğini söyledi.