Şampiyonluk Beşiktaş’ın

Süper Lig'de son oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Lider Beşiktaş, sahasında Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alırken; G.Saray deplasmanda Denizlispor'u 4-1'le geçerek lider Beşiktaş'la olan puanını eşitledi ve şampiyonluk şansını son haftaya bıraktı. F.Bahçe ise sahasında Sivasspor'a 2-1 kaybetti. Bu sonuçlar sonrasında şampiyonluk oranlarında büyük bir değişim oldu. Beşiktaş'ın oranı 1.12'den 1.18'e yükseldi. G.Saray'ın oranı 11.00'den 2.90'a inerken, F.Bahçe'nin oranı ise 4.50'den 150'ye çıktı.