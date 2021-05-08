"Sürpriz istemiyorum"

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın derbide sürpriz yaşamak istemiyor. 90 dakika sonunda şampiyonluk ihtimalinin de bulunması nedeniyle maçın öneminin çok daha artacağını bilen tecrübeli teknik adam, derbinin Galatasaray'ın da son şansı olmasının rakibin motivasyonunu artıracağını düşünüyor. Öncelikli hedeflerini berabere kalmak değil, kazanmak olarak belirleyen Sergen Yalçın, Kayseri, Ç. Rize ve Hatay maçlarında olduğu gibi oyuna baskılı başlamanın planlarını yapıyor. Başarılı teknik adam oyuncularıyla yaptığı son görüşmede, "Rakibimizin kazanmaktan başka çaresi yok, bu durum onların motivasyonlarını artırır. Ama biz oyuna baskılı başlayarak her zamanki istek ve arzumuzla işi bitirelim, sürpriz olmasın. Size önceki gün söyledim. Maça kesinlikle sadece ve sadece galibiyet için çıkacağız ve bunu başaracağız. Son düzlüğe girdik, bu fırsatı asla kaçıramayız. Şunu unutmayın ligin en iyi ve en golcü takımıyız. Daha ne olsun, çıkın sahaya ve işi bitirin" diye takımını uyardı.