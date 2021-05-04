Beşiktaş'ta ikinci başkan Adnan Dalgakıran: Bu bir mucize

Beşiktaş İkinci Başkanı Dalgakıran, şampiyonluk yarışına ve gündeme dair açıklamalar yaptı. Ajansspor'a konuşan Dalgakıran, "Bir mucize gerçekleşiyor. Sahada teknik ekip ve futbolcular kadar başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin emeği çok büyük. Sayın Başkan Beşiktaş için çok doğru bir isim" dedi. Dalgakıran, "Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gitme bileti sunuyor. Bu pandemi koşullarında Şampiyonlar Ligi'nden gelecek gelir can suyu gibi olur. Umarım bu bileti biz alırız. Ancak; önemli olan şampiyon olmak değil, sürdürülebilir bir başarı. Yakın zamanda da şampiyonluklar yaşadık ama sürdürülebilir bir yapı oluşturulamadığı için mali anlamda bu şampiyonlukların maliyeti getirisinden fazla oldu. Toplamda hedefinizin tekrarlanabilir başarı olması gerekmektedir" diye konuştu.



DALGAKIRAN: YENi KAYNAK BULMALIYIZ

Adnan Dalgakıran, kulübün önüne gerçek anlamda kurumsal bir yapılanma modeli koyması ve bunu hayata geçirme konusunda kararlı davranması gerektiğini kaydederek şunları söyledi: Bizim yeni gelir kaynakları yaratmamız lazım. Gelir-gider dengesini tutturmak için çok çalışmamız lazım. Bu adımlar sportif başarı ile kafa kafaya yürütülmeli.