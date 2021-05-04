Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta ikinci başkan Adnan Dalgakıran: Bu bir mucize

'ta ikinci başkan : Bu bir mucize

'ta ikinci başkan , takımın şampiyonluk yürüyüşünü bu sözlerle açıkladı. Dalgakıran, takım ve hocalar kadar başkan Çebi’nin de emeğinin büyük olduğunu ifade etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 06:50
Beşiktaş'ta ikinci başkan Adnan Dalgakıran: Bu bir mucize

İkinci Başkanı Dalgakıran, şampiyonluk yarışına ve gündeme dair açıklamalar yaptı. 'a konuşan Dalgakıran, "Bir mucize gerçekleşiyor. Sahada teknik ekip ve futbolcular kadar başkanımız 'nin emeği çok büyük. Sayın Başkan Beşiktaş için çok doğru bir isim" dedi. Dalgakıran, "Şampiyonluk, 'ne doğrudan gitme bileti sunuyor. Bu pandemi koşullarında Şampiyonlar Ligi'nden gelecek gelir can suyu gibi olur. Umarım bu bileti biz alırız. Ancak; önemli olan şampiyon olmak değil, sürdürülebilir bir başarı. Yakın zamanda da şampiyonluklar yaşadık ama sürdürülebilir bir yapı oluşturulamadığı için mali anlamda bu şampiyonlukların maliyeti getirisinden fazla oldu. Toplamda hedefinizin tekrarlanabilir başarı olması gerekmektedir" diye konuştu.

DALGAKIRAN: YENi KAYNAK BULMALIYIZ
Adnan Dalgakıran, kulübün önüne gerçek anlamda kurumsal bir yapılanma modeli koyması ve bunu hayata geçirme konusunda kararlı davranması gerektiğini kaydederek şunları söyledi: Bizim yeni gelir kaynakları yaratmamız lazım. Gelir-gider dengesini tutturmak için çok çalışmamız lazım. Bu adımlar sportif başarı ile kafa kafaya yürütülmeli.

SON DAKİKA