Beşiktaş - Hatayspor maçı öncesi Sergen Yalçın'dan flaş tepki! "Ne bu acele"

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan'a geçmiş olsun diliyorum, hastalık zor. Biz de geçirdik, herkes geçiriyor. Bir an evvel inşallah hayat normale döner.

Gökhan Töre'nin oynama ihtimali düşük, zor. Belki 5-10 dakika değerlendirebiliriz.



Oğuzhan sezonu kapattı gibi. Son 1-2 maça yetişse bile, antrenman yapmadan fizik gücüyle zor.



Bize bu kadar acele maç oynatmanın nedenini bulamadık. Bu da oyuncular üstünde önemli etken. Oyuncuları dinlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah bir sakatlık ve kaza bela olmadan, iyi bir oyun olur.



Rize'den çarşamba gecesi geldik, maçın ısrarla ertelenmesini istedik. Oyuncu sağlığını düşündük. 72 saat olmadan, bugün tekrar maça çıkıyoruz. Benden önce 10 takım maç oynadı, kimse oynamıyor, biz bugün oynuyoruz. Biz bu aceleyi anlamadık.